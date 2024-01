Slavni hrvatski nogometaš otvoren o velikoj aferi iz Jugoslavije: ‘Moćni političar nas je upozoravao’

Autor: Ivor Krapac

Puno je čudnih priča dolazilo s nogometnih terena i oko terena u doba nekadašnje Jugoslavije, a jedna od takvih utjecala je na slom tada vrlo nadarene reprezentacije bivše države, u generaciji u kojoj su puno dali i hrvatski asovi s terena, Zlatko Vujović, Jurica Jerković, Velimir Zajec, Ivica Šurjak, Stjepan Deverić, ali i Ivan Gudelj, slavni nekadašnji igrač Hajduka, koji se sjeća neočekivanog pada reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj.

Trebala je to biti moćna Jugoslavija, no na koncu se dogodio pad u prvom krugu natjecanja, sa završetkom na pretposljednjem mjestu u grupi, iza reprezentacija Sjeverne Irske i domaće Španjolske, a ispred Hondurasa. To nije bilo dovoljno za prolazak dalje, a na takvo razočaranje utjecalo je nekoliko stvari.

Jedna od njih bila je velika afera koja je pogodila reprezentaciju, a dogodila se zbog potpisa ugovora nogometnog saveza tadašnje države s Adidasom – i s prijetnjom za igrače koja je slijedila s obzirom na to da je reprezentativcima bila poslana jasna poruka da dogovor moraju poštivati.

‘Nisam vjerovao da nas banalan detalj ruši’

“Meni je kao mladom igraču bilo važno samo zaigrati na Svjetskom prvenstvu. Nisam mogao vjerovati da jedan banalan detalj može srušiti sve naše snove. FSJ je potpisao ugovor s Adidasom, a igračima je dekretom bila poslana prijetnja da će biti skinuti s popisa putnika za Španjolsku ako ne ispoštuju dogovor”, pričao je Gudelj za srpski Mondo što se događalo.

“Umjesto da se fokusiramo na rivale u grupi, imali smo sastanke po hodnicima i bavili smo se markom kopački. Čak su i Anti Dujmiću zabranili ulazak u novosadski hotel Park gdje smo bili u karanteni, iako mi se čini da je on tu najviše profitirao, jer Puma nije mogla dobiti bolju reklamu. I dan danas se priča o toj aferi koja je slomila jednu od najjačih generacija u povijesti jugoslavenskog nogometa”, govorio je Gudelj.

No, nije to bilo sve. Moguće je da je reprezentacija na sebe stavila teret velikih očekivanja i pod takvim pritiskom popustila. Na takav mogući rasplet koji se i ostvario je reprezentativce upozoravao Slovenac Stane Dolanc, moćni političar u bivšoj državi, kako se prisjetio Gudelj govoreći o Dolancu i njegovom posjetu igračima za vrijeme priprema.

‘Kasnije smo shvatili da je bio u pravu’

“Tijekom priprema na Ohridu, posjetio nas je Stane Dolanc, u to vrijeme jedan od najmoćnijih političara u zemlji. Rekao nam je: ‘Pogriješili ste, ne smijete pripremiti narod na veliki uspjeh, sada će sve osim prvog mjesta biti ravno katastrofi’. Tek smo kasnije shvatili koliko je bio u pravu”, govorio je Gudelj, spominjući i da je izbornik Miljan Miljanić mogao napraviti bolji plan.









“Mislim da je i Miljan napravio lošu procjenu jer nismo imali nijednu kontrolnu utakmicu između posljednje u kvalifikacijama protiv Grčke i premijere protiv Hondurasa u Valenciji. Sve se svelo na treninge i na obiteljska druženja u Miločeru”, opisao je Gudelj što se događalo za vrijeme priprema.

U borbi na SP-u, pamti se da je tadašnju Jugoslaviju u utakmici protiv Španjolske u drugom kolu u skupini zakinuo i sudac, Danac Henning Lund-Soerensen. U ranoj fazi utakmice u kojoj su Španjolci u Valenciji slavili s 2:1, reprezentativci bivše Jugoslavije vodili su s 1:0 nakon što je u 10. minuti zabio upravo Ivan Gudelj, a potom je došao preokret Španjolske s važnom sudačkom ulogom.









Velika drama oko penala

Španjolci su u 14. minuti izjednačili golom Juanita iz 11-erca, a kasnije su i okrenuli nakon što je u 66. zabio Saura, no pamti se kako je došlo do penala iz kojeg se dogodilo poravnanje domaće reprezentacije. Danski sudac je prekršaj koji je Velimir Zajec načinio izvan kaznenog prostora vidio kao da se dogodio u 16-ercu, pokazao je na bijelu točku, a potom je i dodatno šokirao reprezentaciju bivše države s puno hrvatskih asova.

Nakon što je Juanito prvotno promašio iz penala, sudac je odredio da se taj udarac mora ponoviti, uz objašnjenje da se golman Dragan Pantelić kretao prije nego je Španjolac pucao, a Juanito je potom iz dobivenog drugog pokušaja poslao loptu u mrežu.

Pamti se ta situacija s terena u Valenciji, u kojoj su profitirali španjolski reprezentativci, a Jugoslavija je potom ostala praznih ruku nakon završetka prvog kruga, dijelom i zbog stvari koje su se događale prije odlaska u Španjolsku. O njima je pričao Ivan Gudelj, prisjećajući se kako je to išlo u vremenima s puno hrvatskih asova na terenu ranih ’80-ih.