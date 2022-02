SLAVNI HRVAT IZNENADIO SRBINA: ‘Vidio je da on završava, to mu je bilo čudno’

Autor: I.K.

Dušan Vlahović ovih je dana ‘vruća’ tema u Italiji, ali i u svojoj Srbiji zbog transfera iz Fiorentine u Juventus. Igrači koji odluče ići tim putem uvijek su posebna tema jer se radi o velikim klupskim rivalima, a u srpskoj javnosti je ova priča jako zanimljiva i zbog toga što će Vlahović u novom klubu ‘brusiti’ formu uoči Svjetskog prvenstva u Kataru pri kraju godine.

Što je 22-godišnju srpsku napadačku zvijezdu potaknulo da dođe do sadašnje velike pozornice? Na to je utjecalo puno stvari, a dio te priče bio je i Ivan Perišić, jedna od najvećih zvijezda hrvatske reprezentacije. Poveznica između Perišića i Vlahovića je Andrija Milutinović, srpski stručnjak koji u radu s nogometnim zvijezdama brine o njihovom oporavku i tjelesnoj pripremi, a u svojem radu surađivao je i s hrvatskim i srpskim reprezentativcem.

Ta suradnja pomogla je Vlahoviću da vidi putokaz kako se može do uspjeha.

Susret na treningu

Milutinović je o 22-godišnjem srpskom napadaču, novom jakom adutu Juventusa, pričao za Tuttosport, uz riječi kako je Vlahović pristupio radu na sebi nakon što je u beogradskom Partizanu pao u drugi plan.

‘Rekao sam mu da će za njega to biti teško vrijeme i da će morati naporno raditi, a to može iskoristiti za nastavak karijere, kako bi tjelesno postao jači. Za puno igrača takva situacija može biti stresna, ali on me samo pitao kada da dođe na trening. Rekao sam mu da to bude u osam ujutro, došao je na vrijeme, a onda je vidio da Perišić već odlazi. Vidio je da on završava, to mu je bilo čudno, pa me pitao kada Perišić počinje, a kada sam mu odgovorio da je to u 6:30 ujutro, onda je i on idući dan došao tako rano. Bio je s osmijehom na licu, spreman za treniranje’, opisao je srpski stručnjak za tjelesnu pripremu.

Nastavak borbe u Italiji

S obzirom na to da je Perišić barem do kraja sezone u Interu, sa završetkom ugovora u ljeto, iskusni hrvatski reprezentativac i mlada srpska napadačka zvijezda će se sa svojim momčadima nastaviti boriti za pobjede u Italiji.

Inter za sada stoji puno bolje. Milanski klub je na vrhu ljestvice talijanske Serie A s četiri boda više od drugoplasiranog Napolija, uz utakmicu manje. Juve je tek peti, s 11 bodova manje od Intera, uz odigrani susret više.