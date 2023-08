Slavni Brazilac u velikim problemima: Policija traga za Ronaldinhom

Iako je imao veliku nogometnu karijeru i u Europi i za brazilsku reprezentaciju, legendarni Ronaldo de Assis Morreira “Ronaldinho” Gaucho, nikao da poslije karijere prestane imati problema sa zakonom.

Opće je poznat njegov izlet u Paragvaj, gdje je uhićen zbog korištenja falsificiran putovnice zajedno sa svojim bratom, a u zatvoru je proveo 171 dan, igrajući nogomet s najžešćim kriminalcima, da bi po puštanju iz zatvora, još četiri mjeseca proveo u kućnom pritvoru.

No to nije opametilo Ronaldinha, koji se sad našao pod istragom brazilskih vlasti zbog piramidalne sheme, u kojoj je sudjelovala i njegova tvrtka ’18K’.

When Ronaldinho took on Pirlo, Gattuso and Nesta.

Unplayable during his time at Barcelona 🔥 pic.twitter.com/C8Rf9p874q

— Former Footballers (@FinishedPlayers) August 21, 2023