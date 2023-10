Slavni bivši reprezentativac se polomio kod kuće, dogodilo se nešto čudno

Umjesto da radi s momčadi Independientea kojoj je sada trener, slavni bivši argentinski reprezentativac Carlos Tevez morao je biti primljen u bolnicu nakon nesreće kod kuće. Pao je u kupaonici dok je bio pod tušem i trebao je na ‘krpanje’ u kojem je dobio 10-ak šavova na kosti čela, a sve se zbivalo pod nerazjašnjenim okolnostima.

Kako je objavio argentinski La Nacion, Tevez je u jednom trenutku izgubio svijest nakon što mu se zavrtjelo, slijedio je neugodan udarac nakon kojeg je nastala duboka rana, a potom i šivanje nakon kojeg je pušten kući.

Sve se događalo prije utakmice koju Tevezova momčad igra noćas po našem vremenu protiv Barracas Centrala.

Tevez je nakon boravka u bolnici pušten kući kako bi se mogao odmoriti, no nove informacije govore da svejedno planira voditi svoju momčad u utakmici koja ih čeka.

