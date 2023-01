SLAVLJENIK LIVAKOVIĆ O ARGENTINI: ‘Nisam mogao ništa osim ostati na mjestu i čovjek se zabio u mene’

Dominik Livaković danas je proslavio 28. rođendan, slavljeniku je čestitala i FIFA, a trenutno četvrti golman svijeta dao je intervju Dnevniku Nove TV, u kojem se dotaknuo Svjetskog prvenstva, poznatog penala i još nekih stvari.

Livi se prvo zahvalio na pozivu za intervju pa se prisjetio utakmice protiv Brazila:

“Još će nam malo trebati da nam se sve slegne. Dobiti Brazil je velika stvar, oni su bili favoriti prvenstva, ali zaustavili smo ih. Odigrali smo kao momčad vrhunsku utakmicu i prošli. Na penalima je najvažnije ostati miran, na to sam mislio, drago mi je da sam pomogao momčadi i da smo prošli”, rekao je Livaković.





Evo kako je jedinica vatrenih doživjela jedanaesterac protiv Argentine:









“Mislim da nije bio jedanaesterac. Nije mi bilo dobro od tog jedanaesterca jer nisam znao gdje da idem u tom trenutku. Nisam mogao ništa osim ostati na mjestu i čovjek se zabio u mene. Sudac je tako odlučio i to ne možemo promijeniti. Žal naravno ostaje. Do tog penala smo bili jako dobri, kontrolirali smo loptu, ali eto, dogodilo se to i nažalost, ispali smo”, objasnio je Livaković i rekao kako se osjećao kada je bio osporavan i koliko mu je pomogao Modrić u tom periodu:

“Kod sportaša ima uspona i padova. To je bio najteži period karijere. Od početka je išlo prema gore i onda sam naletio na taj jedan loš dio, ali uz pomoć obitelji i suigrača. I Luke Modrića? Naravno, moj sugrađanin, pravi kapetan, ne pomaže samo meni, nego i drugima”.

Dosta se govori o mogućem transferu Livakovića, a on je o tome rekao:

“Tu sam kao doma, lijepo mi je, doslovno smo kao obitelj, pogotovo s igračima koji su duže tu. Razgovarat ću s klubom, važno mi je jedino da brani. Zasad mi je ovdje savršeno”, rekao je Livi i najavio da, iako se Hajduk pojačao i doveo trenera, Dinamo ide na naslov i kup te naglasio kako će Oršić dosta nedostajati Dinamu, ali da će ga uspjeti nadomjestiti.