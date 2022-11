SLAVIO ISPADANJE SA SP-a PA DOBIO METAK U GLAVU: Brutalna likvidacija, javio se i potreseni reprezentativac

Iran je sinoć poražen od SAD s 1:0 i tako se porazom oprostio od Mundijala u Katru. Iako su za prolaz mogli odigrati i remi u tome nisu uspjeli te su otišli kući s tri boda koji su ostvarili pobjedom protiv Walesa.

Stanovnik Irana, Mehran Sammak ubijen je na sjeveru zemlje jer je slavio pobjedu SAD-a protiv Irana. Poslije utakmice vozio se svojim automobilom i glasno slavio ispadanje svoje zemlje.

Mnogi Iranci navijali su protiv svoje zemlje i tražili da je se izbaci s Mundijala kako bi svijet obratio pozornost na teror koji se događa u njihovoj zemlji.

Nogometaši Irana skrenuli su pozornost svijeta na probleme u svojoj zemlji tako da nisu pjevali himnu prije početka utakmice. Poslali su tako snažnu poruku podrške svojim sunarodnjacima.

“Mehran Sammak je imao samo 27 godina. Sljedbenici režima pucali su mu u glavu u Anzali, u sjevernom Iranu jer je slavio ispadanje Irana sa Svjetskog prvenstva tako što je puštao glazbu iz svog automobila”, objavio je jedan njemački odvjetnik.

Nakon tužne vijesti, javio se i iranski reprezentativac Saeid Ezatolahi koji je u pričama na Instagramu otkrio da je ubijeni navijač bio njegov prijatelj iz djetinjstva. Ezatolahi je otkrio koliko ga je pogodila tragedija nakon ispadanja sa SP-a.

“Nakon gorkog poraza koji se dogodio prošle noći, vijest o tome da te više nema je zapalilo moje srce”, bile su riječi iranskog reprezentativca.

