SLAVEN ZAUZEO DRUGO MJESTO NA TABLICI: Varaždinci pali u Koprivnici

Danas su se u prvoj utakmici 10. kola SuperSport HNL-a sastali Slaven Belupo i Varaždin na stadionu u Koprivnici, a domaćin je na mokrom terenu pobijedio minimalno 1:0 i time zauzeo drugo mjesto na tablici.

Belupo i Varteks imali su tu nesreću da utakmicu igraju za vrijeme prave kišne nepogode koja je pogodila Hrvatsku, ali akteri su dali sve od sebe ma kišom natopljenom terenu.

Za utakmicu se može reći kako je bila zanimljiva i živa, možda je malo pokvarilo sve čak šest žutih kartona, ali to se može prepisati i teškim uvjetima za igru.

Minimalna pobjeda

Jedini i pobjednički gol pao je u 37 minuti susreta, kada je Hoxha prošao po lijevoj strani i dodao Crncu, koji se namjestio i lijepo pucao s 18 metara pored nemoćnog Zelenike. Gol pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Slaven Belupo je izbio opet na drugo mjesto na tablici iza Dinama s 17 bodova, dok je Hajduk treći sa 16 bodova i dvije utakmice manje, dok je Varaždin na četvrtom mjestu s 15 bodova iz deset utakmica.

IT'S OVER AT KOPRIVNICA!

Slaven have once again beaten Varazdin and this time it's even more impressive as they end Varazdins 6 game unbeaten run. And Slaven put a end to a 2 game loss streak with this win. Crnac with the only goal, Slaven up to 2nd!#SuperSport #HNL pic.twitter.com/aNFNlECmxq

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) September 16, 2022