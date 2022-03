Foto: James Wilson/Sportimage/CSM via ZUMA Wire/GuliverImage

SLAVEN BILIĆ ODUŠEVLJEN: ‘Nitko drugi nema ono što ima Hrvatska’

Autor: I.K.

Nakon odlaska iz Kine, gdje je do prvih dana ove godine bio trener Beijing Guoana, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić za sada je bez novog angažmana na klupi. Spominjalo se nekoliko opcija, no Bilić za sada ostaje vezan uz nogomet samo kao pratitelj zbivanja u klupskim natjecanjima i na reprezentativnoj sceni.

Sa svojim pogledom, Bilić je bio gost u programu RTL-a, otkrivajući kako vidi današnju hrvatsku reprezentaciju. Kao glavnu snagu, bivši izbornik je u prvi plan stavio sredinu terena, govoreći da je Hrvatska u tome svjetski vrh.

‘Imamo sredinu terena kakvu nema nitko drugi. Ne mogu reći da je najbolja na svijetu, ali ne bih rekao niti da je netko tu bolji od nas’, kazao je Bilić.

Modrić ostaje vrhunski

Na tom dijelu terena, glavnu riječ i dalje ima Luka Modrić, još uvijek na vrhunskoj razini, a drugdje u momčadi, Bilić se nada da se mogu riješiti problemi u napadu. Nema klasične ‘špice’, igrača koji bi bio prava ‘devetka’, no tu su, kako je istaknuo nekadašnji izbornik, Andrej Kramarić, Marko Livaja i Mislav Oršić, svatko sa svojim napadačkim kvalitetama.

Reprezentacija će u godini Svjetskog prvenstva u Kataru biti u prvom planu, a razgovarajući za RTL, Bilić je otkrio i kako vidi ono što će se dogoditi do ljeta, s raspletom sezone u hrvatskom prvenstvu. Vjeruje da u borbi za trofej jake adute ima i Hajduk, njegov klub.

‘Treba se boriti do kraja’

‘Hajduk mora biti konkurentan i do kraja se boriti za prvenstvo. Ako ne ove godine, onda je napravio izvanrednu podlogu da to proba dogodine’, rekao je bivši izbornik, dodajući da su pravi temelji za uspjeh već postavljeni. Ako ove sezone ne bude naslova prvaka ili trofeja u Kupu Hrvatske, Bilić smatra da ne bi smjelo biti rezova u vrhu, poput odlaska Lukše Jakobušića s čela kluba. Kako je kazao bivši izbornik, ljudi to zazivaju ako se ne uspije.

Hrvatsko prvenstvo bit će aktualno u narednih mjesec-dva, do posljednjeg kola koje je na rasporedu 21. svibnja, a u međuvremenu, Bilić će nastaviti pratiti što se zbiva u borbi za vrh. Bit će tu i borba za pokal u Kupu Hrvatske, s finalom u kojem će se 26. svibnja na Poljudu sresti Hajduk i Rijeka. Iako će se igrati u Splitu, Riječani su formalni domaćin.

‘Svaki rat je budalaština’

Bilić je na RTL-u komentirao i rat u Ukrajini, koja se brani od ruske invazije. U Rusiji je u sezoni 2012./13. radio kao trener moskovskog Lokomotiva, a ono što se zbiva danas prihvaća jako teško.

‘Pokušavam ne biti totalno depriminiran, ali to je teško držati. Ono što je neki dan rekao Mourinho, svaki rat, ali baš svaki rat je takva budalaština i takva glupost da je to bez presedana’, zaključio je nekadašnji hrvatski izbornik.