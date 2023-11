Slaven Bilić ispalio: ‘Kada si rođen u Jugoslaviji, spreman si na sve’

Bivši hrvatski izbornik i trenutni trener saudijskog Al Fateha Slaven Bilić, u svojoj kolumni za Coaches Voice otkrio je niz detalja iz trenerske karijere.

Bilić je kao i mnogi Europljani, ali i drugi, odlučio otići u Saudijsku Arabiju, u kojoj mu donekle dobro ide, trenutno je na šesto mjestu, ali ga od trećeg dijeli samo dva boda.

Slaven se u kolumni za Coaches Voice (Trenerov Glas), prisjetio anegdota iz Rusije i Turske te je zaključio kako mu je u prilagodbi pomogla isključivo jedna stvar, prenosi Narod.hr.

Rođen u Jugi

“Kada si rođen u Jugoslaviji dobra je stvar to što si spreman na sve. Kao kad sam otišao voditi Lokomotiv u Rusiju. Moskva je nevjerojatan grad, ali ljudi iz kluba su nam govorili: ‘Pričekajte da odete u Vladikavkaz ili Samaru.’ Nakon nekoliko tjedana igrali smo na tim mjestima – i bilo je u redu, jer je bilo slično kao u Srbiji.

