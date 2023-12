Skupština Dinama dotaknula se i Zdravka Mamića: ‘Ako je ovaj klub svetinja, onda je oteto prokleto’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na Maksimirskoj 128 održana je povijesna skupština u kojoj je izglasan novi statut kluba. Prema njemu će u novi saziv Skupštine ući 35 članova koje će izabrati Izvršni odbor te 25 članova kluba neposrednim glasovanjem. Više o tome pročitajte OVDJE.

Posebnu pažnju izazvao je prijedlog Željka Markovića da se suspendira odluka iz 2018. o tome da Dinamo nije oštećen nego da se podrži odluka Uprave o tome da se potraže dugovanja Dinamu je prihvaćen. U prijevodu tražio je priznanje da su Zdravko Mamić i klub oštetili Dinamo.

“Apsolutno stojimo iza stava Uprave i držimo ga kao normalnu stvar. Međutim, držim da bi odluku Skupštinu od 1. ožujka 2018. ova Skupština trebala suspendirati zato što smo bili krivo informirano od IO-a, NO-a i, nažalost, predsjednika koji je također imao krive informacije. Stojimo uz Upravu, ali tražimo da se sad, kad postoje normalni istražni dokumenti, suspendira spomenuta odluka iz 2018. Jer ovdje među skupštinarima sjedi puno nas kojima su došli maskirani ljudi s fantomkama i hladnim oružjem na vrata. To sam doživio tad i ne želim više nikad, a doživio sam jer sam pošten i čestit čovjek.”

Klub je svetinja

Nakon njega o istoj temi je pričao Ognjen Naglić: “Htio bih upozoriti Skupštinu na to da je naša Uprava podnijela zahtjev da se klub obešteti od ljudi koji sjede na sudu u Osijeku. No tu ima problem. Godine 2018. Skupština je donijela odluku da klub nije oštećen. Skupština je viši organ od uprave.

Optužnica se bavi stvarima iza 2018., ali to je toliko povezano i isprepleteno da bi iole vješti odvjetnik mogao srušiti odluku Uprave. Zašto je ona to napravila? Zato jer je Uprava možda došla do novih saznanja i traži da se vrate novci koji su uzeti. Predlažem da Skupština, kao viši organ vlasti od Uprave, podrži našu Upravu i njezinu odluku u želji da dođemo do sredstava koja su naša. To bi i lijepo zvučalo jer, ako je ovaj klub svetinja, onda je oteto sigurno prokleto.”

Podsjetimo, Dinamo od Zdravka Mamića traži 7.311.316 eura, od njegovog brata Zorana 251.477 eura, a od Zdravkova sina Marija 11.437.082 eura. Od Damira Vrbanovića traži 181.684 eura, od Igora Krote 97.795 eura te od Sandra Stipančića 1.831.436 eura. Budu li oni proglašeni pravomoćno krivima za izvlačenje novca iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja, morat će Dinamu vratiti spomenuti novac ili ukupno 21 milijun eura.