‘SKINULA SAM TRAPERICE, A ON ME LUPIO PO STRAŽNJICI’, Evo što kaže djevojka koja je spavala s Ronaldom nakon prekida s Irinom

Cristano Ronaldo vratio se u Manchester United nakon 12 godina te šokirao cijelu nogometnu javnost.

Portugalac je dobio mnoštvo lijepih poruka i želja, a jednu je dobila i njegova partnerica, Gerogina Rodriguez.

Naime, Natacha Rodrigues, portugalska reality zvijezda dala je uputu Cristianovoj trenutnoj partnerici kako ga “treba držati na oku, inače će i nju odbaciti kao što je i mene.”

Natcha tvrdi kako je spavala s Portugalcem, a da ju je on dan poslije blokirao na društvenim mrežama i to nedugo prije Ronaldove veze s Georginom.

“Cristiano me odbacio kao ciglu i mogao bi to napraviti i Georgini. Kažu da vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. Uzevši u obzir da je profesionalni nogometaš i da mu se žene bacaju pred noge, mora biti oprezna”, izjavila je Natacha za The Sun.

Kako je sve počelo

Natacha tvrdi kako se javila Cristianu nakon njegovog prekida s ruskom manekenkom Irinom Shayk.

“Slikala sam mu stražnjicu u 1 ujutro, iz šale, nisam vjerovala da će odgovoriti. On je odgovorio u 6 i od toga je sve krenulo. Sada kad gledam na to, žao mi je jer sam to napravila.”

Nakon dugog dopisivanja, našli su se u Portugalu nakon što je Ronaldo zabio četiri pogotka Andori u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.









“Dao mi je kod od četiri znamenke za ulaz u njegov stan. Srce mi je tuklo kao ludo, ali on je bio pristojan i rekao mi da se ponašam kao kod svoje kuće. Skinula sam tenisice i natočila si sok te sjela pokraj njega. Pričali smo o njegovom stanu te o mom mjestu rođenja. Uzela sam stvari u svoje ruke te skinula traperice, a on me lupio po stražnjici”, nastavlja Natacha.

Nakon što su završili druženje, otišla je kući, a Cristiano joj je poslao poruku:

“Uživao sam. Vidjet ćemo se opet, molim te da ovo ostane tajna, pusa!”

Ipak, Natacha tvrdi kako joj se Cristiano više nikad nije javio te da ju je blokirao na društvenim mrežama. Usprkos svemu što se dogodilo, Portugalka želi Ronaldu i njegovoj partnerici da budu što duže zajedno te da mu je oprostila.

“Nadam se i molim da ostanu zajedno u ljubavi. Izgledaju kao savršen par i unatoč svemu, mislim da se Cristiano promijenio kao osoba i kao partner. Dobio je nove članove u obitelji i mudriji je”, zaključila je Rodrigues.

