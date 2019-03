SKAUTING? DAJTE, MOLIM VAS! ‘Pa ja o Hrvatskoj znam sve, to bi nam moglo biti dovoljno za ono što namjeravamo!’

Autor: Dnevno.hr

Dan nakon što se u Zagrebu okupila hrvatska nogometna reprezentacija to će učiniti njeni prvi protivnici u kvalifikacijama za EURO 2020. godine. Dakle, u utorak u zagrebački Sheratom svoje kovčege odlaže delegacija iz Azerbajdžana. Na njenom je čelnom mjestu, nedugo nakon Hrvata opet – Hrvat! Roberta Prosinečkog gledamo na klupi Bosne i Hercegovine, a na njegovo je mjesto sjeo Nikola Jurčević. Nekadašnji trener Dinama i pomoćnik na klupi Hrvatske reprezentacije te engleskog West Hama ponovo radi kao glavni strateg. Ni manje ni više, debi ga na klupi ove istočnoeuropske reprezentacije čeka baš protiv Hrvatske.

Prije no što će se ukrcati na avion za Zagreb, Jurčević je dao intervju za Sportske novosti.

“Okupili smo se u kampu, tu ćemo odraditi pripreme. Još čekamo dva-tri igrača koji igraju u inozemstvu. Svi su zdravi, osim jedne-dvije sitnije ozljede s utakmica u petak, ali sve će biti u redu”, veli Jurčević.

U Zagreb dovodi najjače adute koje je odabrao, a kakvi su mu dojmovi o kvaliteti momčadi?

“Normalna je stvar da FIFA-ina ljestvica dosta govori, ako radimo komparaciju između Hrvatske i Azerbajdžana. Naravno da se radi o osjetnoj razlici, da je Hrvatska drugi svijet. Međutim, imamo dobrih igrača, a nogomet je specifičan, nekad i momčad koja je na papiru autsajder može prirediti iznenađenje protiv jačeg od sebe ili pružiti veliki otpor. To ćemo mi pokušati u Maksimiru. Vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati, i u ovom susretu i onima koje nas potom čekaju.”

Dakle, u Zagreb dolazite šokirati Hrvatsku? Mi svi računamo da bi bodovi trebali biti naši…

“Ne bi bilo normalno da izlazimo s prepotentnim i arogantnim pristupom, ali u svakom slučaju, stižemo sa stavom da se ne želimo predati, nego odigrati pravu utakmicu i pokušati nešto napraviti. Malo bi bilo neozbiljno da se razbacujemo nekim velikim izjavama, baš takav rejting nemamo. S druge strane imamo pravo na nadu i pokušat ćemo poduzeti sve da to možda bude dan u kojem možemo iznenaditi velikog favorita. Pritom ne treba ni ponavljati da je Hrvatska svjetska reprezentacija i da u Azerbajdžanu svi imaju maksimalni respekt prema njoj. Ovdje u Bakuu, na svakom koraku, u gradu, u Savezu, Hrvatska uživa ogromno poštovanje”, kaže Jurčević.

S Jurčevićem su u stožeru pomoćni trener Mario Tokić, kondicijski ekspert Frano Leko i Armin Alibegović, skaut analitičar. Hrvatsku ne trebaju posebno snimati, o Vatrenima sve znaju, s te strane priprema za utakmicu bit će najlakši posao.

“mamo zaista golemo poštovanje prema hrvatskoj reprezentaciji, sve znamo o njoj, ali gajimo svoju nadu i s njom živimo. Na to imamo pravo, međutim, bitno mi je da se ne shvati krivo, da ne ispadne da dolazimo prepotentno i arogantno s pričom da ćemo iznenaditi u Zagrebu. Znam da bi takav naslov u Hrvatskoj bio zanimljiv, međutim, jedino što je na nama jest da pružimo najbolje od sebe. Početne su pozicije potpuno jasne, zna se da je u svijetu nogometa Hrvatska apsolutni favorit, no nada uvijek postoji. Umjereni sam optimist. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu, a za što će to biti dovoljno, vidjet ćemo”, zaključio je Nikola Jurčević.