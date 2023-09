Skandirali Srbiji i izazvali prekid, a onda ih igrač Kosova provocirao

Napete scene obilježile su utakmicu Rumunjske i Kosova u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj. Susret u Bukureštu bio je u prekidu oko 45 minuta nakon što su kosovski reprezentativci odbili nastaviti igrati zbog skandiranja Srbiji i poruke ‘Kosovo je Srbija’ na transparentu na tribinama, a na sve što se zbivalo s porukama domaćih navijača, jedan kosovski reprezentativac imao je svoj odgovor prilikom odlaska s terena.

Igrač kosovske reprezentacije je u smjeru tribina izveo provokaciju pokazujući rukama dvoglavog orla, albanski nacionalni simbol.

Moglo je nakon toga postati još žešće, no situacija se ipak primirila i utakmica je nastavljena.

Do prekida je došlo u 18. minuti, a nakon toga, na posao su se bacili organi reda na stadionu u Bukureštu.

Najžešći rumunjski navijači su se sa svojim političkim porukama i skandiranjem Srbiji neko vrijeme inatili, no potom su ipak popustili nakon što su do njih došli zaštitari i specijalci.

Prije toga, do najžešćih domaćih navijača dolazili su i rumunjski igrači, tražeći od njih da se smire i prestanu s političkim porukama koje su prijetile nastavku utakmice.

#Kosovo game in #Romania is interrupted after racist slogans and shouts by local fans, with pyrotechnics thrown on the field. pic.twitter.com/gKXhpj0Bbg

