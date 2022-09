SKANDAL U LONDONSKOM VELIKANU: Nije ni preuzeo funkciju, a već dobio otkaz

Londonski Chelsea proživljava ove godine velike promjene, otišao je Roman Abramović, došla je nova struktura ljudi u klub s novim vlasnicima, ali niti to nije prošlo bez skandala.

Naime, kako prenosi engleski Telegraph Chelsea je otpustio Damiana Willoughbyja nakon manje od mjesec dan otkako ga je ipostavio na funkciju komercijalnog direktora.

Willoughby je dobio otkaz nakon optužbi, ali i dokaza o seksualnom uznemiravanju prema potencijalnoj investitorici Catalini Kim.

“Nogometni klub Chelsea potvrđuje da je raskinuo radni odnos komercijalnog direktora Damiana Willoughbyja s trenutnim učinkom”, napisali su iz kluba.

Neprimjerene poruke

“Dokazi o neprikladnim porukama koje je poslao g. Willoughby, prije njegovog imenovanja u Chelsea FC ranije ovog mjeseca, nedavno su dostavljeni Klubu i istraženi od strane kluba. Iako su poslani prije njegova zaposlenja u klubu, takvo ponašanje je u apsolutnoj suprotnosti s radnim okruženjem i korporativnom kulturom koju je uspostavilo novo vlasništvo kluba”, piše u priopćenju odluke Chelsea te se nastavlja:

“Vlasnici kluba neumorno rade na postavljanju i postizanju najviših standarda na terenu i izvan njega, te su odlučni uspostaviti i njegovati kulturu transparentnosti, odgovornosti, inkluzivnosti, raznolikosti i mogućnosti. Klub je predan stvaranju okruženja koje utjelovljuje te vrijednosti”, priopćili su iz kluba.

