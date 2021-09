SKANDAL U FRANCUSKOJ: Igrač se htio potući s navijačem, dobio crveni karton

Jučer je odigrana utakmica francuske druge lige između Le Havrea i Toulousea koja je završila podjelom bodova (1:1).

Igrač Le Havrea, Marokanac Khalid Boutaib napuštao je teren u 61. minuti zbog izmjene, a onda je izbio kaos pored terena upravo zbog njega.

Naime, jedan od navijača prigovorio je Boutaibu, a ovaj nije mogao ostati smiren te je otišao do tribine da se sukobi s navijačem. Nakon guranja i navlačenja s navijačem, 34-godišnjak je dobio crveni karton zbog nasilnog ponašanja, a osiguranje je spriječilo da ne dođe do još većeg skandala.

Osiguranje je, također, spriječilo Marokanca da udari navijača jer su mu uhvatili ruku u ključnom trenutku.

Nije poznato koliku će suspenziju dobiti Boutaib, a navijač će vjerojatno dobiti zabranu pristupa stadionu.

The “discussion” got pretty heated, but the striker will now be banned after getting sent off https://t.co/TctoIhzPMG

