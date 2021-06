SKANDAL U BUDIMPEŠTI! Teške optužbe na račun UEFA-e, oni sve demantiraju!

Utakmica Mađarske i Njemačke trebala je biti u bojama LGBT zajednice, točnije Allianz Arena u Munchenu trebala je svjetliti u duginim bojama. Na taj način su Nijemci htjeli dati podršku LGBT zajednici zbog novih zakona u Mađarskoj.

UEFA je cijelu ideju odbila, objasnivši da se oni ne žele mješati u politiku, a sada je u Budimpešti došlo do novog skandala.

Cijela priča odjeknula je Europom, pa su se tako i Nizozemci odlučili pružiti podršku LGBT zajednici.

Nizozemski navijači su se zaputili u navijačku zonu i na Puškaš Arenu u Budimpešti noseći zastavice s obilježjima LGBT zajednice. Nizozemski mediji prenijeli su priču da su Zaštitari intervenirali po naputku UEFA-e te oduzeli sve rekvizite s obilježjima LGBT zajednice.

UEFA pak sve negira. Glavna europska nogometna organizacija tvrdi da su zastavice oduzete po naputku mađarskih vlasti i zaštitara, prenosi Adam Crafton iz The Athletica.

Significant discourse developing in Holland ahead of R of 16 game in Budapest v Czech R. Dutch PM says “no place in EU” for Hungary unless they retract new homophobic laws. Dutch captain Wijnaldum to wear 🌈 armband & taken questions about whether team walk off if racially abused

