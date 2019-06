SKANDAL TRESE ITALIJU! Reprezentativac umješan u kladioničarsku aferu, zvao je one koji su pomagali u namještanju?

Onima koji nešto pomnije prate nogometna zbivanja za oko je potkraj sad već završene klupske sezone posebno zapelo nekoliko detalja u španjolskom prvenstvu. I potvrdilo se da su bili u pravu. Nekoliko je utakmica Valencije u njihovoj borbi za plasman u Ligu prvaka, po indicijama – namješteno.

Preraslo je to svakodnevna naklapanja i lažne dojave i naraslo u aferu Oikos. Istražuju se navedene utakmice, ali i pojedini igrači toga kluba. Tako se na popisu onih koji se istražuju našao i Ciro Immobile, talijanski napadač koji igra u Valenciji.

Dotični je razgovarao s dvjema osobama koje su već uhićene u mnogobrojnim policijskim akcijama na ovu temu. Otkrilo se da je s njima komunicirao pretragom mobilnih telefona uhićenih. Immobile je putem svog odvjetnika negirao bilo kakvu upletenost u ove nečasne radnje.

“Kategorički poričemo bilu kakvu umiješanost u namještanje utakmica. Ciro mi je već rekao da poduzmem pravne korake protiv svakoga tko na ovaj način šteti njegovom ugledu, imidžu i profesionalnom dostojanstvu. Stoga upozoravam sve da prestanu širiti vijesti koje su lažne i pogrdne”, rekao je odvjetnik talijanskog reprezentativca.

