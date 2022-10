SKANDAL NAKON IZVLAČENJA SKUPINA ZA EURO: ‘Mi nećemo igrati protiv njih’, ovo bi moglo biti nezgodno

Iako je UEFA jako pazila da se ne bi dogodila neugodna situacija da se u istu skupinu izvuku “neprijateljske” reprezentacije, vrhuški europskog nogometa potkrala se jedna greška koja bi im se mogla obiti o glavu.

Naime, UEFA je napravila popis reprezentacija koje ne mogu biti zajedno u grupi za plasman na Europsko prvenstvo koje će se 2024. godine igrati u Njemačkoj, a reprezentacije koje nisu mogle biti zajedno u skupini su:

Armenija/Azerbejdžan, Bjelorusija/Ukrajina, Gibraltar/Španjolska, Kosovo/Bosna i Hercegovina te Kosovo/Srbija i sve je prošlo ko’ po loju do kad se nisu oglasili Rumunji.

Rumunjska reprezentacija je u Skupina I sa Švicarskom, Izraelom, Kosovom, Bjelorusijom i Andorom, a problem je što Rumunjska nikada nije priznala Kosovo.

Nećemo igrati s njima

Tako su se Rumunji našli u velikom političko sportskom problemu, sve je u tamošnjoj javnosti pomno praćeno, a problem je dignut na najvišu razinu.

Tako je bivši ministar vanjski poslova Rumunjske Teodor Melescanu izjavio:

“Kosovo nije priznata država od strane brojnih država, uključujući i nas, Rumunjsku. Mi nikada nismo priznali nezavisnost Kosova. Normalno, naš nogometni savez, treba bi razgovarati s drugim državama koje su bile u istoj poziciji kao Rumunjska i doći rješenja koje ne bi uništilo čitav sistem, ali i ispoštovale bi se stvari koje su iz ugla Rumunjske vrlo jasne. Zato, rekao bih da će NS Rumunije morati naći rješenje. Ako ne, onda ono što možemo napraviti je izgubiti 3:0 od Kosova”, rekao je Melescanu, prenosi “GSP.ro”.

🇷🇴Former Foreign Minister of Romania Teodor Melescanu has called on his country not to play against Kosovo* in Euro 2024 qualifying even if it means forfeiting both matches.









Romania is one of five EU countries not to recognise the breakaway Serbian province as independent. pic.twitter.com/X4mb5cGvIp

— Sam Street (@samstreetwrites) October 11, 2022