SKANDAL NA ‘KUTIJI ŠIBICA’! Disciplinski sudac HNS-a udario delegata u glavu: ‘Zaštitar me pokušao braniti’

Na tradicionalnim malonogometnom turniku Kutije šibica, koji se održava u Dvorani II Doma sportova, navodno se dogodio fizički napad na delegata Alana Klementa nakon utakmice Promotionplaya i Fice Bihaća (4:3).

Klement je za Sportske novosti ispričao što mu se navodno dogodilo.

“Krajem prvog poluvremena utakmice Promotionplay – Fica Bihać napravljen je grubi prekršaj na igraču Promotionplaya Hrvoju Štroku. Cijela klupa, voditelj i igrači ušli su u teren i započeli verbalni okršaj sa sucima, službenim osobama i suparničkom momčadi, nakon čega je uslijedila intervencija zaštitara i jedva je spriječen fizički obračun između dvije momčadi”, rekao je delegat.

Potom je kazao kako je nakon utakmice počeo dobivati prijeteće poruke ljudi iz Promotionplaya i da je u jednoj od njih pisalo kako se “ima priliku ispričati”. Klement tvrdi kako je takve poruke shvatio kao prijetnju.

“Dva i pol sata nakon utakmice krenuo sam na zahod i to u pratnji voditelja zaštitarske službe Potravija, jer sam morao proći pored voditelja i igrača Promotionplaya koji su sjedili na tribini i gledali druge utakmice. Kad sam im se približio, počeli su psovati i vrijeđati. Rekao sam im da me prestanu vrijeđati i slati poruke, na što se igrač ekipe Klakočer ustao i udario me otvorenim dlanom u glavu preko zaštitara Potravija koji me pokušao braniti i spriječiti napad”, tvrdi to delegat.

Delegat tvrdi da ga je navodno udario Alan Klakočar, koji je inače disciplinski sudac HNL-a. Klement naglašva da je policija sastavila zapisnik i da se ovaj incident vodi kao napad na službenu osobu.

Klakočer je negirao sve tvrdnje delegata.

Sportska redakcija Dnevnog poslala je upite HNS-u, zagrebačkoj policiji i organizatoru Kutije šibica, a objavit ćemo ih kada stignu.