SKANDAL KOJI SE SVAKO MALO IZVLAČI: Je li Bokšićeva prva Liga prvaka s Marseillesom namještena?

Stara je to priča koja sse svako malo izvuče, riječ je o namještanju utakmice finala prve Lige prvaka, Olimpiquea iz Marseillesa i Milana. Milan je u finale došao s deset pobjeda u deset utakmica, dok je francuski prvak tek dvama pogocima Bokšića u 2. kolu slomio bukureštanski Dinamo, a osvajanje skupine osigurao je u zadnjem kolu. I to – kontroverzno.

Napadač Mark Hateley, tada u Milanu, naime, tvrdio da mu je ponuđen novac da ne igra protiv Marseillea u odlučujućoj utakmici skupine.

M”milan je bio bolji, dominirao je, dok smo se mi orijentirali na čvrstu obranu i protunapade. Nije bilo lako, većim smo se dijelom dvoboja branili, no znali smo iskoristiti svoju jedinu pravu šansu i zabili smo taj gol koji je odlučio pobjednika. Abedi Pele izveo je korner, a najviši je u skoku bio srednji branič Boli i udarcem glavom zatresao je Rossijevu mrežu”, prisjetio se Bokšić za Večernji list.

K tome, Marseillesu je kasnije i oduzet jedan naslov francuskog prvakka zbog nameštanja u kojem je sudjelovato Tapie. Marseilleu je oduzet naslov prvaka Francuske i klub je izbačen u 2. ligu, izbačen je i iz Europe sezonu kasnije pa nije mogao braniti naslov, a Uefa mu nije dopustila da igra u europskom superkupu, kao ni u Interkontinentalnom kupu, gdje je njegovo mjesto zauzeo Milan. No, naslov osvojene Lige prvaka ostao im je!? Uefa ga nije izbrisala i oduzela…

Bokšić je tu sezonu u Ligi prvaka završio na diobi drugog mjesta liste strijelaca. Romario je zabio sedam, a Boka, suigrač Sauzee i Van Basten po šest. Bokšić je zabio dva gola bukureštanskom Dinamu za pobjedu 2-0 (nakon 0-0 u Bukureštu) za ulazak u skupinu, a potom jedan Rangersu u Glasgowu (2-2), dva Bruggeu kod kuće (3-0) i odlučujući za finale u pobjedi kod Bruggea 1-0 u zadnjem kolu.

Tako je prvo izdanje Lige prvaka završilo iznenađujućom pobjedom koju je dobio branič iz Obale Bjelokosti, Marseille je postao prvi francuski klub s trofejem, hrvatski je nogometaš osvojio pehar, a cijela je sezona pala u sjenu namještanja. Do danas su ostale samo priče…