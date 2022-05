‘SJEDI DOLJE, NEDOVOLJAN!’ Laliću stigla ‘triska’, odvjetnik hladno poručio: ‘Taj netko zaista treba imati veliku maštu’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nastavlja se rasprava o krivnji, posljedicama i mogućim poukama koje je donio sukob Torcide s policijom na autocesti A1 u subotu navečer, nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru. Bilo je puno reakcija na teški incident nakon kojeg su stizale informacije o privedenima i ozlijeđenima, a među njima, poznati sociolog Dražen Lalić, dobar poznavatelj Torcide, stavio je u prvi plan svoj stav da je policija na stadionima – mamićevska, što može dovesti i do reakcije kakvu ne opravdava.

Lalić je sada, bez spominjanja njegovog imena, dobio i odgovor. Gostujući u programu N1, dao ga je poznati odvjetnik Veljko Miljević, koji je zastupao Mamića. Tema je bila uloga koju bivši Dinamov izvršni predsjednik sada ima u zagrebačkom klubu, o čemu se nagađa, ali zašlo se i na teren nereda u subotu navečer.

‘Ima li on kakve veze s upravljanjem klubom, može netko razmišljati, ali povezivati ovo što se dogodilo na autocesti s time, taj netko zaista treba imati veliku imaginaciju i čestitam tome nekome na takvoj imaginaciji’, bile su Miljevićeve riječi.





Zašto se pucalo?

Poznati odvjetnik ponudio je i svoj pogled na sukob u kojem je policija posegnula za vatrenim oružjem. To pucanje bilo je aspekt sukoba koji je posebno odjeknuo, a Miljević je približio situaciju u kojoj dolazi i do takve reakcije, pojašnjavajući da tu ništa ne bi smjelo biti prepušteno slučaju.

‘Postoji Ustav i ustavna organizacija državne vlasti, a većina ne zna da postoji Ustav ni organizacija državne vlasti, kako se ta vlast dijeli i koje su čije nadležnosti. Čini mi se da u mnogim nadležnostima škripi i da bi oni koji bi se trebali brinuti za nešto to ne čine. Postoji jasno propisano u zakonu o policiji mogućnost uporabe sredstava prisile i onda unutar toga u najužem krugu uporaba vatrenog oružja’, istaknuo je odvjetnik.

Privedeni iznijeli svoje argumente

Policijska akcija nakon nereda dovela je do velikog broja privedenih i odluke da budu zadržani u istražnom zatvoru, a nakon toga, u prvi plan došla je obrana velikog dijela privedenih da uopće nisu bili na mjestu događaja kada se dogodio sukob. I to je donijelo pogled koji je približio Veljko Miljević.

‘Ako je zaista istina da su privedeni ljudi kojima je određen istražni zatvor, a da taj čovjek tamo nije bio, to je blasfemija, to je sramota, to se ne smije dogoditi’, kazao je odvjetnik, dodajući da je određivanje istražnog zatvora mjera koja se protiv bilo koga može odrediti samo ako je identificiran zbog djela koje mu se stavlja na teret.