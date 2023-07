Sjajni veznjak objavio kraj karijere: Bio je suigrač Vatrenima, a već je spreman za novi posao

Autor: Ivan Lukač

Jedan od najboljih veznjaka svoje generacije, sjajni Španjolac Cesc Fabregas objavio je kraj karijere u u 36. godini života kao član talijanskog drugoligaša Como.

Međutim, nekadašnji kapetan Arsenala neće nastaviti živjeti bez nogometa. Već je spreman preuzeti B momčad svog trenutačnog kluba i tako započeti trenersku karijeru.

“Svi oni koji su mi pomogli, moji suigrači, treneri, direktori, predsjednici, vlasnici, navijači i moj agent. Cijeloj mojoj obitelji, od roditelja i sestre do supruge i djece, cijenim vaš savjet, mentorstvo i vodstvo. Mojim protivnicima koji su me pokušali nokautirati, hvala što ste me učinili jačim” napisao je na Instagramu.





Igrao s Vatrenima

Fabregas je sa samo 16 godina matičnu Barcelonu u kojoj je bio kapetan juniora i jedan od najvećih svjetskih talenta zamijenio Arsenalom u kojem je proveo 8 godina nakon čega se vratio u Barcelonu.

Nakon tri godine u Španjolskoj vraća se u London, ali ovaj puta u Chelsea čiji je bio član 5 godina. Zatim je tri godine igrao u Monacu, a ove sezone nastupao je za Como.

Kroz klube igrao je s Eduardom u Arsenalu, Kovačiće, u Chelseu te sa Subašićem u Monacu. Nikad nije uzeo Ligu prvaka, a Europsku ligu podigao je s “bluesima” 2018. Za Španjolsku reprezentaciju skupio je 110 nastupa te dva puta bio prvak Europe, a 2010. i svijeta.

Mnogi stručnjaci tvrde da je zbog svega što je napravio tijekom karijere i zbog predstava zaslužio više pozornosti, ali Fabregas je bio igrač koji je najveće zvijezde činio boljima.

“Dakle, nakon 20 nevjerojatnih godina punih odricanja, predanosti i radosti, vrijeme je da se zahvalim i pozdravim s prekrasnom igrom. Uživao sam” zaključio je.