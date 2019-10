SJAJNI DINAMOVI MLADIĆI: Cityja se nisu uplašili, došli s dva izjednačenja do boda i žale za trijumfom

U sjajnoj i nadahnutoj partiji, Dinamovi juniori su u utakmici skupine Lige prvaka odigrali odličnih 2-2 u gostima kod Manchester Cityja. Iako je City dvaput vodio – Dinamo je smogao snage doći do boda, oba puta je izjednačio za 2-2. A bilo je i prilika za pobjedu.

City je poveo u 18. minuti preko Doyla, a desetak minuta kasnije izjednačio je Šipoš.

FULL-TIME | We share the spoils here at the Academy Stadium as the visitors get a goal back in the second half through Leon Sipos.

A good effort from the lads this afternoon.

🔵 2-2 🔶 #ManCity pic.twitter.com/Kg7SFFudbu





— Man City Academy (@ManCityAcademy) October 1, 2019