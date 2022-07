SINJSKI DIJAMANT ZA SRPSKE MEDIJE: ‘U Hajduku na treninzima nismo imali ni vode, a iz Splita sam otišao u suzama’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prošlo je 12 godina otkad je Hajduk zadnji put igrao Europu. Tada je Ante Vukušić pred sam kraj susret s Andrlechtom postigao gol za pobjedu Bilih, 1:0, a Drago Ćosić uzviknuo je: ‘Vukušiću Ante, sinjski dijamante’ i legenda je rođena.

Taj nadimak pratio ga je kroz cijelu karijeru iako je dijamant odlaskom iz Splita prestao sjati. Trenutno je u Srbiji gdje igra za njihovog prvoligaša, Koloburau iz Lazarevca.

‘Taj trenutak je obilježio moju karijeru, iako sam cijelu sezonu bio dobar. Zabio sam možda 14-15 golova u ligi te godine i još četiri-pet u Europi. Bio sam mlad i igrao sam sjajno cijelu sezonu’ rekao je za srpske medije. U trenutku kada je zabio povijesni gol imao je samo 19 godina.





‘Nisam htio otići’

‘Igrao sam u Hajduku u najteže vrijeme. Nisam htio ići, ali Hajduk je trebalo spašavati. Dugovi su stvarno bili katastrofalni. Na treninzima nismo imali vode, igrali smo pripremne utakmice u markerima s brojevima jer nije bilo sponzora. Nije bilo ničega. Ovaj sadašnji Hajduk se s tim ne može mjeriti, sad sve ide na bolje’ prisjetio se teških trenutaka.

Rekao je da nije htio iz Hajduka, ali je svjestan da je njegov transfer od gotovo 4 milijuna eura spasio klub. Pričao je kako u Pescari se nikako nije snašao jer je nogomet u potpunosti drugačiji.

‘Od prvog dana navijači su me prihvatili. Bio sam profesionalac, nikad nisam izlazio, i oni to vole. Split je mala sredina, svatko zna što drugi radi. Što je najvažnije, tu sam podršku na terenu vratio. Na kraju sam otišao iz kluba uplakan, nisam htio da me prodaju. To je život, sudbina, tko zna zašto se tako dogodilo… Da, Hajduk je stvarno san svakog dječaka u Dalmaciji. Tko to ne doživi, ​​ne može o tome na pravi način ni govoriti. Klub kao klub, navijači kao navijači, ali nije baš tako. Bili smo tada u grupnoj fazi u Europi, teško ću ponoviti takvu godinu. Tu je sve bilo dobro, ekipa koja nas je prihvatila, nekoliko mlađih igrača, trener, predsjednik…’ zaključio je za MONDO.