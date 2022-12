SIN IVANA PERIŠIĆA DOBIO VELIKO PRIZNANJE UN-A: Zagrlila i čestitala mu je i Kolinda Grabar Kitarović

Hrvatska je izbacila Brazil nakon boljih izvođenja penala i tako otišla u drugo polufinale zaredom. Detalje sigurno znate, a sigurno se sjećate što je bilo poslije utakmice.

Dok su Brazilci neutješno plakali do njih su došli brojni hrvatski igrači i tješili ih. Neymar je na terenu ostao duže od svih, a primijetio je to i sin Ivana Perišića, Leonardo, koji je dotrčao do Neymara i utješio ga.

Bio je to trenutak koji je oduševio cijeli svijet. Osim što je sliku vidio cijeli planet ona je stigla i do Ujedinjenih naroda koji su odlučili Leonardu dodijeliti posebno priznanje.





Tu je i Kolinda

Dobio je UN-ovu nagradu za fair play i otvaranje walkhatona “Hod od nule” čiji cilj je promocija i ispunjenje održivog razvoja UN-a. Svečanosti i ceremoniji prisustvovala je i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.

Kako to i priliči izgrlila je djecu Ivana Perišića i popričala s njegovom ženom. Nakon susreta sve je podijelila na svom instagramu uz slike i kratak tekst:

” Jedna od zvijezda Svjetskog prvenstva u Kataru bio je i Leo Perišić, sin hrvatskog nogometaša Ivana Perišića. Leo je označio početak walkathona Hod do nule u potporu ispunjavanja ciljeva održivog razvoja UN-a, kao posebno priznanje za njegov doprinos fair playu u trenucima nakon utakmice Hrvatske i Brazila kada je tješio brazilske reprezentativce.”