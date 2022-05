SIN HRVATSKOG BRANITELJA NOVI VATRENI: ‘Za Hrvatsku bi sve napravio, kao moj otac’

Oni koji malo pozornije prate Serie A mogli su uz sve hrvatske igrače pročitati ime Martina Erlića, koji je imao odličnu sezonu u Speziji, a na kraju sezone se vraća u Sassuolo s kojim ima četverogodišnji ugovor.

Erlić je prošao mlade vrste hrvatske u kojima je bio standardan, a sada s 24 godine došao je poziv i za A reprezentaciju.

“Još ne vjerujem da sam zaista pozvan u A reprezentaciju. Mislim da je to san, to je kao u mašti. Nadao sam se, ali sad kad se dogodilo to je fenomenalan osjećaj. I poticaj”, izjavio je Erlić za Sportske novosti.

Otac branitelj

Erlić je u Italiji od svoje 16-te godine, a prije je trenirao u Dinamu i Rijeci, no dolazi iz zadarskog zaleđa iz sela Tinj. Otac Martina Erlića bio je hrvatski branitelj, nešto na što je ponosan Martin i njegova dva brata,

“Veliku motivaciju daje mi otac Nino koji je hrvatski branitelj, za Hrvatsku je uvijek bio prvi, bilo što je trebalo, to je napravio. Tako i ja kažem, što god izbornik od mene treba u reprezentaciji. neće biti nikakvih problema. Takav sam stav pokupio od oca”, izjavio je novi adut Dalića u obrani.

Interest in Spezia’s 🇭🇷 Martin Erlić (23) is set to be high, with rumours about Fiorentina, Atalanta & old club Sassuolo emerging.

Recent rumour says how Atalanta would send out 3 players on loan to get him in. Other sources say that 🇭🇷 Boško Šutalo (21) could also be included. pic.twitter.com/mohMHYLQgk

— Karlo (@CroatianScout2) July 15, 2021