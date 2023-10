Šimić i Salzburg pretrpjeli poraz, veliki šok za Juranovića i Union Berlin

Povratak Lige prvaka donio je i dva susreta u ranovečernjem terminu pa su svoje utakmice odigrali Red Bull Salzburg i Real Sociedad te Union Berlin i Braga.

Roko Šimić i njegov RB Salzburg nisu uspjeli ponoviti iznenađenje iz prvog kola, kada su u gostima pobijedili Benficu, već im je u Austriji sva tri boda odnio Real Sociedad, pobjedom od 0:2.

Španjolci su bili bolji takmac cijelu utakmicu, a sve su riješili već u prvom poluvremenu, kada je prvo za 1:0 zabio Mikel Oyarzabal u sedmoj minuti, da bi na 2:0 povisio Mendez u 29. minuti susreta.

Roko Šimić je početkom drugog poluvremena pokušao izboriti penal, ali nakon provjere VAR-a nije dosuđen, tako da Salzburg je ostao bez mogućnosti smanjiti rezultat i to mu nije uspjelo do kraja susreta. Šimić je igrao cijeli susret, dok je Luka Sučić za Salzburg ušao u 78. minuti susreta.

Šok u Berlinu

Union Berlin igrao je prvu povijesnu utakmicu Lige prvaka na njegovom stadionu, ali je unatoč vodstvu od 2:0, na kraju Juranovićeva momčad izgubila 2:3, u sudačkoj nadoknadi.

Union je poveo golovima Surinamca Sheralda Beckera u 30. i 37 minuti, ali su se Portugalci vratili u igru pogocima Malijca Sikoua Niakate u 41. minuti i Nizozemca Brume u 51. minuti drugog poluvremena.

Union Berlin v SC Braga tonight!

The Olympic stadium completely in red: 73,000 spectators see the first Champions League game in the club’s history from 1. FC Union Berlin!

At the same time, Union fans are drawing attention to the violations of UEFA stadium infrastructure… pic.twitter.com/OxwaRCGVLe









— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 3, 2023