SIMEONE IZNENADIO IZJAVAMA O HRVATSKOM TRENERU! Evo što mu je temperamentni Cholo rekao prije utakmice

Autor: HINA/B.H.

Ivan Leko, hrvatski trener na klupi Club Bruggea, rekao je uoči susreta s Atlético Madridom kako su mu Karlo Letica i Matej Mitrović jako bitni te da će u srijedu pokušati iznenaditi pobjednika Europske lige.

“Letica i Mitrović su nam jako bitni igrači, no nikada unaprijed ne odajemo momčad koja će igrati. No oni su mi bitni”, rekao je Leko odgovarajući na pitanje Hine podno stadiona Metropolitano u Madridu.

U srijedu će belgijski klub u drugom kolu skupine A Lige prvaka pokušati iznenaditi Atlético, koji ove sezone želi osvojiti ovo natjecanje.

“Atlético je apsolutni favorit, ne samo sutra protiv nas, već u čitavoj skupini. Svi znaju što je dosad postigao taj klub, navikli su igrati na rezultat, no ima više načina kako mi možemo protiv njih igrati. Uostalom pokazali smo već protiv Borussije da možemo igrati na ovoj razini“, rekao je Leko.

Club Brugge je u prvom kolu izgubio s 0-1 od Borussije Dortmund. U toj utakmici nastupili su hrvatski vratar Karlo Letica i reprezentativni stoper Matej Mitrović. Njih dvojica se i sutra očekuju u početnoj postavi.

“Svi igrači koji su doputovali u Madrid konkuriraju za nastup. Igrat ćemo s najboljima koje imamo. Ti igrači su došli s apetitom, željom za igranjem protiv jedne ovakve momčadi, a sada je na njima da pokažu da to i mogu”, rekao je Leko i dodao: “U ovom susretu bit će nam potrebna i sreća, i da Atlético nema svoj dan, u tom slučaju možda ostvarimo čudo”.

Leko je na klupi Bruggea od ljeta 2017. godine, a ulaskom u Ligu prvaka doveo je klub i sebe na višu razinu.

“Fantastično je što igramo s ekipom poput Atlética, ne samo za mene već za čitav klub. To sam rekao čim smo ušli u Ligu prvaka. Prije tri ili četiri godine ovo bi za mene bio san, no sada je stvarnost da se natječem protiv Diega Simeonea. To je nogomet i moramo vjerovati u svoje snage“, rekao je Leko iza kojega je 61 utakmica na klupi Club Bruggea.

Trener Atlético Madrida, Diego Simeone, pohvalio je u utorak hrvatskog trenera Ivana Leku napomenuvši da bi njegovo inzistiranje na momčadskoj igri Club Bruggea moglo stvoriti problema madridskim crveno-bijelima u srijedu.

„On je inteligentan trener koji izvlači najbolje iz svojih igrača. Slušao sam što je govorio na konferenciji za medije te se slažem da ima važne igrače. No najvažnije je to što traži od svojih igrača da budu momčad, što inzistira na tome. To bi nam moglo stvoriti problema“, rekao je Diego Simeone na konferenciji za medije podno madridskog stadiona Wanda Metropolitano.

Ondje će u srijedu Atlético i Club Brugge odmjeriti snage u drugom kolu Lige prvaka. Atlético je u prvom kolu pobijedio s 2-1 Monaca u gostima dok je Club Brugge izgubio s 0-1 od Borussije Dortmund.

“Odigrali su dobru utakmicu protiv Borussije, vidjelo se ondje što trener traži od svojih igrača. To je ekipa koja zna što radi“, dodao je Simeone poznat po tome što i sam inzistira da momčad ispred pojedinaca.

Ivan Leko je poručio kako će pokušati iznenaditi Simeonea momčadskom igrom, naglasivši kako će svih 11 igrača zajedničkim naporom pokušati ostvariti dobar rezultat protiv favoriziranog domaćina.

Atlético pred svoje navijače dolazi nakon subotnjeg remija 0-0 kod gradskog rivala Real Madrida. Nakon lošeg početka sezone vratio se u utrku za naslov.

„Pomaknuli smo se od lošijeg prema boljem. Sada nam je potrebna pak regularnost, igranje bez oscilacija“, napomenuo je Simeone.

Atlético prošle sezone nije prošao skupinu Lige prvaka u kojoj su bili Chelsea, Roma i Karabah, no onda je osvojio Europsku ligu. Ove sezone se nada osvajanju Lige prvaka budući da će se finale igrati u njegovom domu Wanda Metropolitano.

„Ljudi ovdje to doživljavaju emotivno, i normalno je što nas očekuju u finalu. Igrati finalnu utakmicu na svom stadionu je lijepo ali mi još moramo igrati protiv puno protivnika, ostvariti brojne pobjede i naporno raditi da bi smo to ostvarili“, zaključio je Simeone.

Atlético je tri puta u svojoj povijesti bio u finalu no nikada nije podigao pobjednički pehar.