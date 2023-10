Sijeva sa svih strana na Rujevici, vratnica spašavala Rijeku

RIJEKA – HAJDUK 0:0

RIJEKA: Labrović – Smolčić, Dilaver, Mitrović, Goda – Selahi, Janković– Pašalić, Fruk, Pjaca – Ivanović.

HAJDUK: Lučić – Moufi, Šarlija, Elez, Melnjak – Kalik, Žaper – Benrahou, Krovinović, Sahiti – Livaja.

16′ Pjaca puca, no iz bloka u korner

15′ Odlična utakmica u Rijeci, nedostaje pogodak

10′ Nakon stative Hajduka Rijeka je aktivnija, novi korner

7′ Korner za Rijeku

4′ Melnjak pogađa vratnicu nakon ubacivanja Krovinovića

2′ Odmah odgovor Rijeke, ali ubačaj čisti Moufi

2′ Hajduk krenuo aktivnije

1′ Počela je utakmica na Rujevici

Derbi kola 11. kola SuperSport HNL-a je uvijek zanimljivi Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, koji je na rasporedu u Rijeci na Rujevici od 18 sati i 30 minuta.

Kod Hajduka Ivan Leko je napravio dvije izmjene u odnosu na susret protiv Dinama, umjesto Sigura ulazi kalik, dok je Elez na mjestu Uremovića.

Meču Rijeke i hajduka prethodile su ružne scene, gdje je prvo Armada dala tiskati naljepnice s porukom ‘umri Livaja, da bi potom Torcida odgovorila na provokaciju postavljanjem vijenca na Kantridu.

07.10.2023🇭🇷Before match Rijeka – Hajduk Split, Info Hajduk: This morning, before the derby, Torcida Split put an obituary on the door of Rijeka’s Kantrida Stadium.

…We ran over Maksimir and set Kantrida on fire… https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/VKk6Xi3DEa

