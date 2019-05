Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

SIGURNO SE SAMO ŠALI: Kovač bi htio dovesti zvijezdu Atletica, predsjednik mu kaže da nikad nije ni čuo za tog igrača!

Autor: Dnevno.hr

Slijedi nam burno ljeto na tržištu nogometaša. Brojni klubovi su, kao što to i inače čine, neka njhova nova lica predstavili već tijekom sezone. Ipak, glavnina svih poslova tek će se odraditi u nadolazeća tri ljetna mjeseca. Znamo i to da je posljednji dan kolovoza onaj oko kojeg se sve vrti. Do tada se još svijet može okrenuti naglavačke…

Iako je i Niko Kovač bio taj koji je dva pojačanja, francuske bekove Hernandeza i Pavarda predstavio još davno, sa zanimanjem se iščekuju novi “migovi” iz kancelarije njemačkog osvajača dvostruke krune. Nije tajna da bi bivši hrvatski izbornik u svojim redovima htio vidjeti veznog igrača madridskog Atletica, Rodriga, ali prva prepreka na koju je naišao u tom poslu je njegov nadređeni.

Naime, predsjednik Bayerna, nekoć legendarni nogometaš Uli Hoeness rekao je kako za Rodriga nikada nije čuo.

Teško možemo povjerovati u tu priču, jer Rodrigo je jedan od najstandardnijih pojedinaca u momčadi Diega Simeonea. Odigrao je 34 utakmice u Primeri kao i svih osam za klub s Wande Metropolitano u Ligi prvaka. Na kraju, Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 70 milijuna eura. Teško da baš Hoeness nije čuo za njega.

Mediji su uvjereni da je to klasična “pila naopako” i da Bayern na taj način pokušava dodatno ohladiti konnkurenciju od njega. Vidjet ćemo hoće li im to poći za rukom.