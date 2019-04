Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images

SERIE A: Milan se ponadao, poveo protiv Juventusa i glatko izgubio

TORINO, 6. travnja 2019. (Hina) – U derbiju 31. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je pobijedio Milan sa 2-1 okrenuvši rezultat u posljednjih pola sata utakmice.

Bila je to osma uzastopna pobjeda Juventusa u međusobnim dvobojima.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Krzysztof Piateka na asistenciju Tiemouea Bakayoka. Bio je to već 21. gol poljskog napadača ove sezone čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s napadačem Sampdorije Fabiom Quagliarellom.

Juventus je bio korak do izjednačenja u 46. minuti kada je Mario Mandžukić fantastično pucao ‘škaricama’, no Pepe Reina je sjajno reagirao. Juve je ipak izjednačio u 60. minuti iz kaznenog udarac kojeg je izborio i realizirao Paulo Dybala. Do potpunog preokreta došlo je u 84. minuti kada je Moise Kean zabio za 3-1.

U ranije odigranom susretu Parma – Torino su odigrali bez golova.

Večeras je još na rasporedu susret između Sampdorije i Rome.

Juve je ovom pobjedom stigao na korak do obrane naslova prvaka. Torinska ‘Stara dama’ vodi sa 84 boda, Napoli na drugom mjestu ima 63 boda i utakmicu manje, dok je treći Inter sa 56 bodova. Milan je četvrti sa 52 boda, no Atalanta ima bod manje i utakmicu manje pa bi ‘Rossoneri’ mogli ostati bez pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

REZULTATI:

Parma – Torino 0-0

Juventus – Milan 2-1 (Dybala 60-11m, Kean 84 / Piatek 39)

Sampdoria – Roma

U nedjelju:

Fiorentina – Frosinone

Udinese – Empoli

Cagliari – SPAL

Inter – Atalanta

Lazio – Sassuolo

Napoli – Genoa

U ponedjeljak:

Bologna – Chievo

LJESTVICA

1. Juventus 31 27 3 1 64 20 84

2. Napoli 30 19 6 5 57 26 63

3. Inter 30 17 5 8 47 25 56

4. Milan 31 14 10 7 45 30 52

5. Atalanta 30 15 6 9 64 41 51

6. Torino 31 12 13 6 40 28 49

7. Lazio 29 14 6 9 42 30 48

8. Roma 30 13 9 8 55 45 48

9. Sampdoria 30 13 6 11 51 40 45

10. Fiorentina 30 8 15 7 46 38 39

11. Sassuolo 30 8 11 11 44 49 35

12. Parma 31 9 7 15 33 50 34

13. Genoa 30 8 9 13 34 48 33

14. Cagliari 30 8 9 13 28 42 33

15. SPAL 30 8 8 14 27 42 32

16. Udinese 29 7 8 14 27 41 29

17. Empoli 30 7 7 16 38 56 28

18. Bologna 30 6 9 15 28 47 27

19. Frosinone 30 4 8 18 24 56 20

20. Chievo 30 1 11 18 21 61 11