Photo by Marco Luzzani/Getty Images

SERIE A: Milan se kasno budi, tukao Bolognu ali Liga prvaka ostaje san?

U posljednjoj utakmici 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru svladao Bolognu sa 2-1 (1-0).

Domaće su do prednosti od 2-0 doveli Suso (37) i Borini (67), Destro (72) je uspio smanjiti na 2-1, ali gosti do kraja susreta nisu uspjeli stići do boda iako su od 75. minute imali igrača više zbog isključenja Paquete.

Milan se ovom pobjedom bodovno izjednačio s Romom na petom mjestu ljestvice, oba sastava imaju po 59 bodova, četiri manje od trećeg Intera i tri manje od četvrte Atalante koji trenutačno drže pozicije koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Bologna je 15. sa 37 bodova, pet više od 18. Empolija koji se nalazi u zoni ispadanja.

TABLICA:

1 Juventus 35 28 5 2 69 25 89

2 Napoli 35 22 7 6 66 31 73

3 Inter 35 18 9 8 52 28 63

4 Atalanta 35 18 8 9 71 43 62

5 Roma 35 16 11 8 62 47 59

6 Milan 35 16 11 8 49 34 59

7 Torino 35 14 15 6 45 30 57

8 Lazio 35 16 7 12 50 39 55

9 Sampdoria 35 14 7 14 57 49 49

10 Sassuolo 35 9 15 11 50 54 42

11 SPAL 35 11 9 15 39 48 42

12 Cagliari 35 10 10 15 33 49 40

13 Fiorentina 35 8 16 11 47 43 40

14 Parma 35 9 11 15 38 55 38

15 Bologna 35 9 10 16 38 50 37

16 Genoa 35 8 12 15 37 54 36

17 Udinese 35 8 10 17 31 49 34

18 Empoli 35 8 8 19 44 66 32

19 Frosinone 35 5 9 21 28 64 24

20 Chievo (-3) 35 2 12 21 25 73 15