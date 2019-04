Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images

SERIE A: Juventus osigurao naslov, ima 20 bodova više od Napolija

Nogometaši Juventusa i teoretski su osigurali svoj 35. naslov prvaka Italije, a osmi zaredom 2-1 (1-1) domaćom pobjedom protiv Fiorentine u susretu 33. kola Serie A.

Juventus sada ima 87 bodova, nedostižnih 20 više od drugog Napolija koji do kraja sezone ima za odigrati još šest dvoboja.

Susret u Torinu nije dobro krenuo za domaće, Fiorentina je povela preko Milenkovića (6), a kod tog je rezultata Chiesa pogodio vratnicu. Nakon te propuštene prilike gostiju Alex Sandro (37) je izjednačio na 1-1, da bi Chiesa netom prije odlaska na odmor zatresao i gredu. Početkom drugog poluvremena Pezzella (53-ag) je jedan prizemni ubačaj Cristiana Ronalda skrenuo u vlastitu mrežu za konačnih 2-1.

Fiorentina je tako ostala u sredini ljestvice, 10. sa 40 bodova.

Ranije u subotu je mladi hrvatski vratar, 21-godišnji Adrian Šemper debitirao u Serie A u senzacionalnoj 2-1 (0-0) gostujućoj pobjedi otpisanog Chieva protiv Lazija. Posljednji Chievo, koji je prošlog vikenda ostao u bez teoretskih izgleda za ostanak u Serie A, u subotu je ostvario prvu ovosezonsku gostujuću pobjedu i to protiv momčadi koja se bori za četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Chievo je poveo sa 2-0 golovima Vignata (49) i Hetemaja (51) početkom drugog poluvremena, a Lazio je do kraja susreta s igračem manje, još u 35. minuti isključen je Milinković-Savić, uspio tek ublažiti poraz preko Caiceda (67). Usprkos ovoj pobjedi Chievo je i dalje na dnu ljestvice sa 14 bodova, devet manje od pretposljednjeg Frosininea, dok je Lazio pao na osmo mjesto sa 52 boda, četiri manje od četvrtog Milana. Milan Badelj igrao je za Lazio do 58. minute.

Darijo Srna odigrao je svih 90 minuta za Cagliari, dok je Filip Bradarić ostao na klupi momčadi sa Sardinije u 1-0 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Frosinonea. Gol vrijedan tri boda postigao je Joao Pedro (27-11m). Cagliari je sada 11. na ljestvici sa 40 bodova.

Udinese, kojega vodi Igor Tudor, odigrao je 1-1 (0-1) na svom terenu protiv Sassuola. Goste je u vodstvo doveo Sensi (31), a domaći su do boda stigli autogolom Lirole (80-ag). Udinese je sada 17. sa 33 boda, četiri više od 18. Empolija, koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je Sassuolo 12. sa 38 bodova.

Empoli je doživio neugodan 2-4 (1-2) poraz od SPAL-a kojim se doveo u nezavidnu poziciju pet kola prije kraja. Marko Pajač nije konkurirao za nastup u momčadi Empolija, kao niti Lorenco Šimić kod SPAL-a.

Parma i Milan su igrali 1-1 (0-0). Milan je poveo golom Castilleja (69), a domaćini su izjednačili preko Bruno Alvesa tri minute prije kraja. Milan je ostao četvrti, na mjestu koje vodi u Ligu prvaka, ali sada samo s dva boda više od Rome i tri od Atalante, a oba ta sastava imaju utakmicu manje. Parma je 14. s 36 bodova, sedam više od zone ispadanja.

REZULTATI 33. KOLA:

Parma – Milan 1-1 (Bruno Alves 87 / Castillejo 69)

Lazio – Chievo 1-2 (Caicedo 67 / Vignato 49, Hetemaj 51)

Cagliari – Frosinone 1-0 (Joao Pedro 27-11m)

Bologna – Sampdoria 3-0 (Tonelli 54-ag, Pulgar 69, Orsolini 83)

Udinese – Sassuolo 1-1 (Lirola 80-ag / Sensi 31)

Empoli – SPAL 2-4 (Caputo 22, Traore 47 / Petagna 38-11m, 60, Floccari 44, Antenucci 88)

Genoa – Torino 0-1 (Ansaldi 58)

Juventus – Fiorentina 2-1 (Alex Sandro 37, Pezzella 53-ag / Milenković 6)

Kasnije igraju:

Inter – Roma

Ponedjeljak:

Napoli – Atalanta

TABLICA:

1 Juventus 33 28 3 2 67 23 87

2 Napoli 32 20 7 5 61 28 67

3 Inter 32 18 6 8 50 26 60

4 Milan 33 15 11 7 47 31 56

5 Roma 32 15 9 8 57 45 54

6 Atalanta 32 15 8 9 64 41 53

7 Torino 33 13 14 6 42 29 53

8 Lazio 33 15 7 11 47 35 52

9 Sampdoria 33 14 6 13 53 44 48

10 Fiorentina 33 8 16 9 47 41 40

11 Cagliari 33 10 10 13 32 44 40

12 Sassuolo 33 8 14 11 47 52 38

13 SPAL 33 10 8 15 34 47 38

14 Parma 33 9 9 15 34 51 36

15 Bologna 33 8 10 15 34 47 34

16 Genoa 33 8 10 15 35 52 34

17 Udinese 33 8 9 16 31 47 33

18 Empoli 33 7 8 18 42 63 29

19 Frosinone 33 5 8 20 26 60 23

20 Chievo (-3) 33 2 11 20 24 68 14