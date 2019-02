SERIA A Perišić se vraća u formu, asistirao u pobjedi protiv Sampdorije

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je asistent u 2-1 (0-0) domaćoj pobjedi Intera protiv Sampdorije u susretu 24. kola talijanskog prvenstva.

Perišić je u 73. minuti prošao po lijevoj strani i potom uputio prizemnu loptu pred gol Sampdorije koju je u mrežu poslao D’Ambrosio za 1-0. Samo dvije minute potom Gabbiadini je poravnao na 1-1, ali i taj rezultat nije dugo stajao jer je Nainggolan u 78. minuti uspio udarcem sa 18 metara kroz šumu igrača pronaći put lopti do gostujuće mreže za konačnih 2-1.

I Perišić i Marcelo Brozović odigrali su svih 90 minuta za Inter koji se ovom pobjedom učvrstio na trećem mjestu ljestvice sa 46 bodova, šest manje od drugog Napolija koji od 20.30 sati igra protiv Torina, a četiri više od četvrtoplasiranog gradskog rivala Milana. Sampdoria je ostala 10. sa 33 boda.

Ranije u nedjelju Milan Badelj je bio strijelac za Lazio, ali njegov prvi pogodak u dresu rimskog sastava nije bio dovoljan niti za bod s gostovanja kod Genoe jer je domaćin preokretom stigao do 2-1 (0-1) pobjede. Badelj je doveo Lazio u vodstvo u 44. minuti preciznim udarcem u donji lijevi kut domaćih vrata sa 13 metara nakon odličnog duplog pasa s Immobileom, no u nastavku je Genoa preokrenula golovima Sanabije u 75. i Criscita u trećoj minuti sudačke nadoknade. Badelj je odigrao svih 90 minuta za Lazio koji je ostao sedmi sa 38 bodova, dok je Genoa 13. sa 28 bodova.

Vrlo je zanimljivo bilo u Ferrari gdje je Fiorentina svladala domaći SPAL sa 4-1 (1-1), ali do 15-ak minuta prije kraja bilo je 1-1, a tada se dogodio ključni trenutak na susretu. Chiesa je zaustavljen prekršajem u kaznenom prostoru domaćih, glavni sudac je pustio da se igra nastavi i SPAL je u protunapadu postigao pogodak za 2-1. No, na intervenciju VAR-a sudac Pairetto je pregledom snimke dosudio kazneni udarac za Fiorentinu, a samim time i poništio gol SPAL-a. Veretout je bio precizan s bijele točke za prednost Fiorentine, a do kraja susreta gosti su postigli još dva gola za pokazalo se uvjerljivu pobjedu.

Marko Pjaca ostao je na klupi Fiorentine koja je sada osma sa 35 bodova, dok je Lorenco Šimić ostao na klupi SPAL-a koji je 16. sa 22 boda.

REZULTATI 24. KOLA,

Petak:

Juventus – Frosinone 3-0 (Dybala 6, Bonucci 17, Cristiano Ronaldo 63)

Subota:

Cagliari – Parma 2-1 (Pavoletti 66, 85 / Kucka 40)

Atalanta – Milan 1-3 (Freuler 33 / Piatek 45+1, 61, Calhanoglu 55)

Nedjelja:

SPAL – Fiorentina 1-4 (Petagna 36 / Fernandes 44, Veretout 79-11m, Simeone 80, Gerson 88)

Genoa – Lazio 2-1 (Sanabria 75, Criscito 90+3 / Badelj 44)

Empoli – Sassuolo 3-0 (Krunić 34, Acquah 37, Farias 60)

Udinese – Chievo 1-0 (Teodorczyk 86)

Inter – Sampdoria 2-1 (D’Ambrosio 73, Nainggolan 78 / Gabbiadini 75)

Kasnije igraju:

Napoli – Torino

Ponedjeljak:

Roma – Bologna

TABLICA:

1 Juventus 24 21 3 0 52 15 66

2 Napoli 23 16 4 3 42 18 52

3 Inter 24 14 4 6 34 17 46

4 Milan 24 11 9 4 35 22 42

5 Roma 23 10 8 5 44 30 38

6 Atalanta 24 11 5 8 51 34 38

7 Lazio 24 11 5 8 33 27 38

8 Fiorentina 24 8 11 5 37 26 35

9 Torino 23 8 10 5 28 22 34

10 Sampdoria 24 9 6 9 40 32 33

11 Sassuolo 24 7 9 8 34 39 30

12 Parma 24 8 5 11 25 33 29

13 Genoa 24 7 7 10 32 41 28

14 Cagliari 24 5 9 10 21 35 24

15 Udinese 24 5 7 12 19 31 22

16 SPAL 24 5 7 12 21 36 22

17 Empoli 24 5 6 13 30 45 21

18 Bologna 23 3 9 11 18 35 18

19 Frosinone 24 3 7 14 17 46 16

20 Chievo (-3) 24 1 9 14 19 48 9