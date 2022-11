SENZACIJA IZ RIJEKE: Mišković dovodi trenera koji je povezivan s Mamićem

Nogometni klub Rijeka nakon debakla na domaćem stadionu od Dinama u zadnjem jesenskom kolu SuperSport HNL-a, otpustila je talijanskog trenera Cosmija i bacila se u potragu za već trećim trenerom ove polusezone.

Nekako je kao glavni kandidat na klupu Fiumana bio izbornik Slovenije Matjaž Kek, ali izgleda da će svoj povratak u HNL imati bivši trener Gorice, Sergej Jakirović.

Jakirović je trenutno trener Zrinjskog iz Mostara s kojim je igrao i kvalifikacije za Ligu prvaka, a po izvorima Mišković i Jakirović su uglavnom se dogovorili i trebaju se još ispeglati neke sitnice.

Ništa od Dinama

Inače Sergej Jakirović bio je jedan od kandidata za klupu zagrebačkog Dinama, a pisalo se kako njegov angažman najviše zaziva bivša alfa i omega modrih Zdravko Mamić.

No po svemu sudeći za sada ništa od klupe Dinama za Jakirovića, a hoće li on biti taj koji će Rijeku u proljetnom dijelu dignuti sa skoro samo dna HNL-a saznat ćemo uskoro.

🇧🇦 Sergej Jakirovic (HSK Zrinjski Mostar) is a name to follow. His team dominated the Bosnian league and their performance is translating well to European competitions. Stingy defence, high press. Will move soon surely. Previous jobs are also positive, especially Gorica. 🇧🇦 pic.twitter.com/N4oc4WYEwm

— Levente Kaszai (@LKaszai) August 19, 2022