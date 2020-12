SENZACIJA HRVATSKOG TRENERA! Preokreti Juventusa i Uniteda, Atletico lider Primere, ludnica u derbiju Bundeslige!

Bivši trener Hajduka Damir Burić napravio je senzaciju u 10. kolu austrijskog prvenstva koje je njegova Admira dočekala kao posljednja momčad lige.

U goste im je stigao vodeći Salzburg, no Burićeva momčad stigla je minimalne 1:0 pobjede golom Kerschbauma u 69. minuti.

Tom pobjedom Admira je stigla do sedmog boda, te je posljednje mjesto prepustila Altach koji ima pet. Salzburg je ostao vodeći s 22 boda.

Juventus je u 10. kolu Serie A u gradskom derbiju svladao Torino s 2:1.

Torino je bio mnogo bolja momčad u prvom poluvremenu u kojem je stigao i do prednosti kada se N’Koulou (9) najbolje snašao u gužvi pred vratima Juventusa nakon kornera. No, pet minuta potom Zaza je promašio zicer za 2:0, da bi u završnici prvog dijela i atraktivan pokušaj Belottija prohujao preko grede.

U nastavku je Juventus preuzeo inicijativu, no nije i stvarao prilike, ali je u sam smiraj utakmice stigao do preokreta. Prvo je McKennie (77) poravnao na 1:1, da bi Bonucci (89) pogodio za važna tri boda Stare dama, oba gola postignuta su glavom i to nakon odličnih ubačaja Cuadrada.

Juventus je s ova tri boda stigao na drugo mjesto ljestvice sa 20 bodova, tri manje uz utakmicu više od vodećeg Milana, dok je Torino ostao u zoni ispadanja, 18. sa šest bodova, dva manje od 17. Fiorentine.

Do tri boda preokretom je stigao i Manchester United na gostovanju kod West Hama u 10. kolu Premier lige.

Domaćini su poveli golom Souceka u 38. minuti, da bi pobjedu 3:1 Vragovima osigurali Pogba, Greenwood i Rashford.

Manchester United je stigao do 19. boda, koliko ima i treći Chelsea, što je dva boda manje od vodećeg dvojca Tottenhama i Liverpoola. West Ham je sedmi sa 17 bodova.

Ivo Grbić s klupe je gledao 2:0 pobjedu Atletica protiv Valladolida u 11. kolu španjolskog prvenstva.

Lemar i Llorente osigurali su tri boda kojima je momčad Diega Simeonea skočila na vrh ljestvice s 26 bodova, dva više od Real Sociedada, uz činjenicu da imaju i utakmicu manje.

U derbiju 10. kola Bundeslige Bayern i RB Leipzig su u Münchenu odigrali 3:3.

Nkunku dovodi goste u vodstvo u 19. minuti, da Musiala u 30. i Müller u 34. donijeli preokret domaćinu. No, uzvraćaju gosti pa preko Kluiverta u 36. i Forsberga u 48. dolaze do novog vodstva. Konačnih 3:3 postavlja Müller u 75. minuti.

Bayern je vodeći s 23 boda, dva više od RB Leipziga.