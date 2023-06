Šeici dobrodošli u Europu? UEFA promijenila ime natjecanja i zabrinula navijače

Prošlo je skoro tri tjedna od završetka europske klupske sezone i osvajanja Lige prvaka Manchester Citya. Kvalifikacije za slijedeću su već počele, a UEFA radi na promjenama.

Jedna od prvih dogodit će se u Konferencijskoj ligi. Najnovije natjecanje UEFA-e koje je do sada imalo dva izdanja promijenit će ime. Doduše, ne previše i ništa značajno.

UEFA Europa Conference League, a po novom će biti UEFA Conference League. Dakle, iz samog naziva izbačena je riječ Europa što je dalo sumnju i zabrinutost navijačima.

Također, iz UEFA-e su rekli kako time otvaraju mogućnost dodatne izgradnja natjecanja. Na temelju svega toga navijači su zabrinuti da bi u natjecanje mogli ući klubovi iz Azije, točnije bogate momčadi šeika iz Saudijske Arabije.

🏆 The @europacnfleague will be renamed to 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 as of the 2024/25 season.

💡 Research has found that removing ‘Europa’ from the name of the competition will enable further development as a stand-alone competition.

Details: ⬇️#UECL

— UEFA (@UEFA) June 28, 2023