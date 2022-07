SEDLOSKI SPUŠTA ČAČIĆA NA ZEMLJU UOČI UZVRATA: ‘Malo je preoptimističan u najavama da će Dinamo slaviti’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo u utorak u 21 sat igra uzvratni susret drugog pretkola kvalifikacija protiv makedonskog Škupija. Susret će se igrati u Skopju na stadionu Toše Prosekog, a kako stvari stoje neće biti prijenosa. Domaćini navodno traže preveliki iznos za TV prava te nijedna naša TV kuća nije u stanju izdvojiti takvu svotu novaca.

Bit će to prava šteta jer Dinamo se itekako namučio u prvoj utakmici te bi u uzvratu moglo biti zanimljivo. Zna to i trener Škupija, Goce Sedloski. U Škupiju vlada euforija te se nadaju da velikoj senzaciji:

'Imamo jasan plan. Nismo se branili u Zagrebu i nećemo se braniti niti u Skoplju. Nogomet se igra za publiku i tamo ćemo se postaviti. Želimo da budu sretni.'





‘Takav je Dinamo’

‘Svi znamo što je Dinamo i kakve igrače imaju i kakve transfere rade svake godine. Uvijek te igrače zamijene novim kvalitetnim pojedincima, ali nogomet je zanimljiv i imamo se čemu nadati. Dinamo će igrati napadački. U to budite sigurni. Znam to, ali moramo se postaviti kao u Zagrebu. To nam je glavni cilj. Imamo pozitivan rezultat i sad je Dinamo pod pritiskom.’ rekao je bivši Dinamovac.

Zatim je ‘bocnuo’ kolegu Čačića: ‘Trener Dinama daje malo preoptimistične izjave, ali to je Dinamo. Bio sam tamo i kao igrač i kao trener i znam kako razmišljaju. Dinamo uvijek ide na pobjedu. Čačić je moj kolega, dobar je trener, bio je i izbornik Hrvatske, a to se ne događa slučajno.’

Prvenstvo Sjeverne Makedonije još nije počelo tako da Škupi za sada igra samo Europu. Dinamo je ovog vikenda bio u gostima u Koprivnici te su Modri slavili s 5:1.