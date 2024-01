Scene kaosa u Engleskoj, igrač bježao s djetetom u naručju pred pomahnitalim navijačima

Ovaj vikend na Otoku je rezerviran za FA kup, na rasporedu su utakmice šesnaestine finala, a kako i obično u takvim utakmicama znaju se sresti stari rivali, koji nisu igrali jedni protiv drugih godinama.

U subotu su takozvani Black Country derbi igrali West Bromwich Albion i Wolverhampton, a utakmice između ta dva kluba uvijek su visokog rizika, no zadnji put susret se pred navijačima odigrao 2012. godine.

Kao i obično tijekom utakmice bilo je klasičnih provokacija navijača s jedne i druge strane, da bi sve kulminiralo u 78. minuti, kada su Wolvesi pogotkom Matheusa Cunhe povećali vodstvo na 2:0.

It’s kicking off big time at The Hawthorns, absolute mayhem inside the stadium with police having to use batons to try and regain control.

Madness! 🤯 pic.twitter.com/MCR7Z5OgxX

