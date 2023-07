Saznalo se stanje Edwina van der Sara: Podršku legendi poslali Ajax i Manchester United

U petak je nogometnu javnost šokirala vijest kako je nekadašnji vratar Ajaxa, Manchester Unitede i Nizozemske, Edwin van der Sar, hitno helikopterom prebačen sa Hvara u Split.

Kako smo pisali, Van der Saru je pozlilo tijekom odmora i hitno je prebačen na KBC Split, u pratnji supruge Annemarie, a Nizozemac je odmah prebačen na neurokirurgiju i trenutno nalazi na Odjelu intenzivne njege.

Nedugo po nesretnim vijestima oglasio se i Ajax, koji je svoje navijače izvijestio kako je prvi čovjek kluba i poželjeli su mu brz oporavak.

Žele brz oporavak

“Edwin van der Sar u petak je imao krvarenje oko mozga. Trenutno se nalazi u bolnici na odjelu intenzivne njege i stabilno je.

Kad bude konkretnijih informacija, slijedi ažuriranje. Svi u Ajaxu žele Edwinu brz oporavak. Mislimo na tebe”, napisali su iz Ajaxa.

Sending all our love and strength to you, Edwin.

❤️ pic.twitter.com/5o276ITxbn









— Manchester United (@ManUtd) July 7, 2023