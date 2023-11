Savićević otvoreno o tome zašto je potjerao Cicu i njegovim problemima s bocom

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Jedan od najvećih nogometaša koje je Crna Gora ikad imala je Dejan Savičević, koji je u razgovoru za TV Prva iznio neke šokantne detalje o suradnji s pokojnim Zlatkom Kranjčarom.

Cico je bio godinu dana izbornik Crnogorske reprezentacije, a rastanak je došao nakon što je Kranjčar navodno došao u alkoholiziranom stanju na utakmicu.





“On ima problem koji smo probali skriti, problem s alkoholom. Nismo ga Savez i ja smijenili bez veze. Svi pokušaji da taj problem bude riješen su propali. Mnogo smo razgovarali, na kraju smo mu doveli i suprugu. Probali smo i sa zabranom točenja alkohola u hotelu”, izjavio je tada Savičević.

Zvao sina

Odnos prema Kranjčaru i načine na koji su mu pokušali pomoći iznio je ponovno Savičević za TV Prva pa je čak i otkrio kako je zvao Cicinog sina Niku.

Dejan Savićević u razgovoru za TV Prva o prekidu saradnje sa Zlatkom Kranjčarom izjavio i kako bi ‘mogao bi mogao napisati knjigu o njemu, bilo je nepodnošljivo.’

Zlatko Kranjčar na klupi Crne Gore bio je od 2010. do 2011. godine, kada je došlo do prekida suradnje, koji pobuđuje interes i dan danas.









Otrgao se kontroli

“On je bio čovjek koji je napravio uspjeh, ali poslije toge je bio čovjek koji se otrgao kontroli. Ja bi mogao napisati knjigu o njemu, što smo sve radili, što smo sve poduzimali, on je bio čovjek ovisnik o tome i s njim nije bilo dogovora, nije se moglo surađivati.

Dođe na ručak, na trening u takvom stanju, tako da je to stvarno više bilo nepodnošljivo. Evo dat ću vam jednu informaciju, nakon prve utakmice koju smo igrali u Makedoniji, on je vodio utakmicu u Makedoniji, mi smo tamo izgubili 2:1, da ne pričam što je sve bilo pred utakmicu, kada smo se vratili ja sam u ponedjeljak navečer zvao mu sina i rekao sam mu, ako nastavi to smijenit ću ga, može izgubiti sve utakmice do kraja kvalifikacija i neću ga smijeniti, ali ne može to raditi.









Nije problem, kad se završe tvoje obaveze radi što hoćeš, to je tvoj privatni život, ali dok imaš obaveze ti se moraš ponašati normalno. Meni je žao jer je bio veliki igrač i veliki trener, ali ovaj problem koji smo mi imali imali su i oni u hrvatskoj reprezentaciji, oni ih je odveo na Svjetsko prvenstvo, ali oni nisu produlji ugovor s njim, ali ja sam dobio pogrešne informacije u pregovorima oko njega od nekih ljudi, to je moja greška”, zaključio je Savičević.

Preminuli Cico Kranjčar vodio je i reprezentaciju hrvatske između 2004. i 2006. godine i s njom je ostvario plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, gdje nije vodio Eduarda da Silvu, što je isto izazvalo velike polemike javnosti.