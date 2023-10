Savićević konačno otkrio zašto je u centru Zagreba ‘začepio purgeru ta usta škrbava’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jedan od najboljih nogometaša s ovih prostora sigurno je Dejan Savićević. Crnogorac je dugi niz godina bio važan faktor Milana zajedno sa Zvonimirom Bobanom, a bio je i dio Zvezdine generacije 1991.

Nadimka Genije zbog svojih genijalnih poteza na terenu ostao je upamćen kao nogometni virtuoz, a danas radi kao predsjednik crnogorskog saveza.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 56 utakmica i postigao 19 golova. Bio je i sudionik utakmice između Jugoslavije i Hrvatske 1999. Tada se ujedno i snimao film o raspadu bivše države. Savičević je davao izjavu, a onda mu je s ulice netko dobacio: “Ti si govno.”





Teške riječi

Crnogorac je zatim sasuo rafalnu paljbu uvreda: ” Je**m te u usta te je**m. U ta šk*bava usta, pi**o jedna, dođi ovamo pi**o jedna, po**ši ga malo purgeru, dođi purgeru. Je**m te u usta škrbava… ”

Godinama kasnije upitan je za taj video, a on je odgovorio: “Sad se sjećam, imao je kockasti dres, crnu jaknu i donji dio trenirke. Nema dva zuba u glavi. A ja se okrenem i kažem tu psovku, kažem šta ćeš. I onda, riječ po riječ, predajem ono što sam imao. Ne ponosim se time, naravno. Ne bih volio da me pamte po tome.”

Redatelja je zamolio da izreže psovke, ali on to nije napravio: “Nekoliko mjeseci kasnije, u Beču, nazvao me redatelj “Pa, film je gotov, da ti pošaljem VHS kasetu?”. Dajem mu adresu, dolazi mi kaseta, stavljam je u dnevnu sobu.

Zove me, “jesi li gledao?”, ja kažem ne, zovi me za sedam dana, jedno popodne kad budem imao vremena hoću to u miru pogledati. Nakon dva-tri dana, kad sam to vidio, okrenuo mi se želudac. Pa, onda možete misliti što sam tek njemu rekao.”