SAV SE TOPI! UOČI ZVEZDE MAMIĆ POSLAO PORUKU VUČIĆU: ‘Poznata je moja simpatija prema predsjedniku Srbije…’

Autor: I.K.

Nakon što je ždrijeb posljednjeg pretkola Lige prvaka donio mogućnost susreta Dinama i Crvene zvezde, Zdravko Mamić ponovno je ‘proključao’ kao da je vulkan.

Mamić se toj potencijalnom dvoboju jako veseli, a ako ikako može, volio bi sve gledati izbliza, na stadionu Crvene zvezde jer u Zagreb ne smije zbog toga što bi ga priveli i odveli u zatvor.

Zbog toga, bivši ‘gazda’ Dinama poslao je javnu molbu Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije.

Traži Vučićevu pomoć

Mamić bi volio da mu Vučić pomogne ostvariti želju čije ispunjenje baš želi, dakako, ako bude velike utakmice. ‘Poznata je moja simpatija prema predsjedniku Srbije pa je možda ovo dobro prilika da ga nešto zamolim‘, rekao je Mamić za Sputnjik.

‘Možda nije dobro to raditi preko novina, ali ako dođe do tog susreta, volio bih biti u Beogradu na utakmici‘, prešao je Mamić na stvar.

Otkrio što očekuje

Prokomentirao je i potencijalni susret do kojeg će doći ako Dinamo prođe Legiju, a Zvezda moldavski Šerif.

‘Moj stav se zna od prošle godine kada su me pitali, rekao sam da ne želim Zvezdu. Međutim, ta utakmica može se dogoditi i kada je već tako, svi koji imamo bilo kakve mogućnosti trebali bismo se truditi napraviti da sve prođe u fer i sportskom duhu. Da bude bez velikih tenzija, iako će biti jer je ulog velik. Nisu Zvezda i Dinamo igrali već više od 30 godina, veliki je ulog, ulazak u Ligu prvaka. To je izazov za odlikaše. Želim vjerovati da su Zvezda i Dinamo odlikaši, a očekujem da i država odradi svoj dio posla, ako dođe do tog susreta jer moramo prvo pričekati dvije utakmice’, rekao je Mamić.