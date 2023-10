Saudijska Arabija domaćin Svjetskog prvenstva 2034. godine

Nakon što je Australija povukla svoju kandidaturu za organizaciju Svjetskog prvenstva 2034. godine, jedini kandidat i budući domaćin najboljim reprezentacijama svijeta biti će Saudijska Arabija.

Tako će Bliski istok biti domaćin čak dvaju Svjetskih prvenstava unutar 12 godina te će nakon Katra drugi naftni gigant biti domaćin svjetske smotre Saudijska Arabija.

“Nogomet spaja ljude kao nijedan drugi sport. Svjetsko prvenstvo je vrhunski prikaz poruke jedinstva i uključivanja u društvo. Različite kulture mogu biti zajedno”, poručio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Širenje nogometa

Podsjetimo, Svjetsko prvenst o 2026. godine igra se u Sjedinjenim američkim državama, koji isto kao i Saudijci pokušavaju što više podići zanimljivost domaće lige.

🚨🌏 OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. 🇸🇦

“Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”.

“Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023