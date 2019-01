SAMO RIJEČI HVALE ZA KAPETANA VATRENIH: Luka Modrić glavna je vijest španjolskih medija

Nakon pobjede Real Madrida nad Sevillom 2:0, u 20. kolu španjolske La Lige, madridski mediji ne prestaju hvaliti kapetana Vatrenih.

“Luka Modrić nedavno je glasno govorio o Realovim problemima i reakcije na njegove komentare bile su pozitivne. Od javnog istupa nakon poraza od Real Sociedada Real Madrid je pobijedio Betis i Sevillu i prošao Leganes u Kupu kralja”, započinje novinar Marce Luis Alberto Diaz svoj tekst koji je osvanuo na naslovnici uglednog portala.

“Mnogi od nas nisu na svojoj razini i to se ne radi o nedostatku sreće”, rekao je javno Modrić, a te riječi očito su se čule i u svlačionici Kraljevskog kluba. Igrači su podigli razinu svoje igre, a Modrić je protiv Seville u subotu u 2:0 pobjedi odigrao jednu od najboljih utakmica sezone”, nastavlja Diaz.

“Imao je 71 uspješno dodavanje, 12 neuspješnih, 4 udarca, tri presječene lopte i zabio je jeddan gol. Napokon je vlasnik nagrada The Best i Zlatna lopta pokazao svoju najbolju formu ove sezone, verziju onog igrača na kojeg smo navikli. Dobro se nosio s pritiskom i svaki put kada bi njegova momčad izgubila loptu, on je bio taj koji ju je prvi pokušavao vratiti i pokretač stvari u napadu. A valja i reći da je sudjelovao kod oba Realova gola”, zaključuje Marca u svom tekstu.