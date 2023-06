Samo ovog Hrvata u Srbiji su dočekali kao heroja! Odužio im se, ali onda je zapao u velike probleme

Autor: Ivan Lukač

Kada sam jednom prigodom upoznao navijače Seville prva asocijacija na Hrvatsku bio im je Robert Prosinečki. Pomalo me to iznenadilo jer u klubu je tada igrao i Ivan Rakitić koji je jedan od najvećih legendi kluba, ali ne Prosinečki im je bio ipak idol, božanstvo.

To sam samo dodatno potvrdio kada su rekli da je Žuti najveći umjetnik s loptom koji je ikad nosio njihov dres. Rekao sam dobro i onda se sjetio da je i Maradona igrao za “ponos Andaluzije.” Ali opet odlučno govore da je Žuti ispred Zelenog.

Jer Robert Prosinečki uistinu je uz bok Modriću naš najveći umjetnik, ali on ima još dodatno onu ljudsku nesavršenost i poroke koji ga dodatno približavaju. Međutim, dok mu o igračkoj karijeri nitko ništa ne može progovoriti kao ni o nogometnom znaju, njegova trenerska karijera jedno je veliko razočaranje za tako velikog igrača. Gotovo na razini Zelenog s početka priče.





Rudeš zna što radi

Svoju (samostalnu) trenersku karijeru započeo je u prosincu 2010. kada sjeda na klupu kluba s kojim je kao igrač postao prvak Europe. Naravno riječ je o Crvenoj zvedi. U Srbiji je dočekan kao heroj jer i dan danas Prosinečki u Beogradu ima status apsolutne legende. U Hrvatskoj je bilo svakakvih reakcija, a tada se pričalo kako je po godini dobio i 250 tisuća eura. Bilo kako bilo u Beogradu se zadržao više nego igdje drugdje poslije. Sa Zvezdom je uzeo kup, jedini trofej koji je osvojio kao trener.

Nakon toga radio je solidan posao u turskom Kayserisporu. Sezonu 12/13 okončao je na petom mjestu, ali loš start u idućoj donio mu je otkaz i put za Azerbejdžan gdje postaje izbornik. Tamo je radio poprilično dobar posao, ali nije se na kraju svidio previše savezu pa su mu uručili otkaz. Najviše pamtimo nulu protiv Hrvatske što je bio veliki uspjeh za njega i reprezentaciju.

Po mnogima je baš za vrijeme njegovog mandata ta ekipa izgledala najbolje ikad, a on je do kraja usavršio formaciju 4-2-3-1 koju najviše koristi tijekom svoje trenerske karijere.

Nakon toga sjeda na klupu BiH gdje ni sam ne zna što se dogodilo. Igrali su “zmajevi” na trenutke odlično, ali na trenutke su se sramotili te je žuti nakon neuspjeha i odlaska na EURO zahvalio se savezu i vratio se Kayeserispor. Klub je vodio kratko, ali je odbio produžiti ugovor zbog restrikcija koje je turski savez nametnuo klubu. Karijeru nastavlja u Denizlsporu koji ga smjenjuje nakon samo 3 mjeseca zbog serije loših rezultata.

Prošle godine zaključio je sezonu u ljubljanskoj Olimpiji. Navijači su bili oduševljeni , potpisao je dvogodišnji ugovor, ali nakon svađe s direktorom kluba napušta slovenskog velikana i evo ga sada po prvi put u Hrvatskoj na klupi.

“Iako sam rekao da ne bih radio u hrvatskom nogometu, ipak sam prihvatio ovaj izazov. Ovo mi se čini kao izuzetno pozitivna priča. Osim toga, volim izazove. Vjerujem da ćemo igrati lijep i dobar nogomet. Zato nećemo puno pričati, već ćemo od prvog dana krenuti punom snagom. I dat ćemo sve od sebe da razveselimo sve ove ljude u i oko kluba” rekao je na predstavljanju.









Rudeš je sporazumno raskinuo ugovor s iskusnim HNL trenerom Davorom Mladinom koji je sada na radaru Istre, ali i nekoliko inozemnih klubova. Klub je u Prosinečkom prepoznao priliku za brendiranjem, a i veliku priliku za hrvatski nogomet da se jedna od njegovih najvećih ikona napokon vrati kući.

Prosinečki nije uspješan trener i to nije osobno mišljenje nego činjenica. No u Rudešu je drugačije. Tu ima kultni status i samim time imat će i ogromno poštovanje igrača, a kada uz sve to dodate i njegovo nogometno znanje, ali i želju da se napokon dokaže Rudeš bi mogao imati i više nego zanimljivu priču ove godine.