SAMO MODRIĆ SE MOŽE POHVALITI OVIM DOSEGOM! Evo što je izjavio nakon novog debakla Reala

Nogometaši Real Madrida zakomplicirali su si situaciju u skupini Lige prvaka na gostovanju kod Šahtara izgubivši 2:0. u 5. kolu.

Kraljevski klub drugi put ove sezone poražen je od Ukrajinaca, a sinoćnje posrtanje upalilo je alarm u momčadi Zinedine Zidanea.

Igrači i trener našli su se na meti kritika s obzirom da trenutno drže treće mjesto u skupini B u kojoj sve momčadi imaju šanse za prolaz.

Zidane je najavio da ne misli odstupiti, a Luka Modrić bio je jedna od rijetkih svijetlih točaka Reala.

Vatrenom je ovo šesta utakmica zaredom u klubu i reprezentaciji u samo 16 dana, a fascinantan je podatak da je odigrao 21 utakmicu zaredom!

“Teško je objasniti ovo, pogotovo zbog našeg dobrog nastupa u prvom poluvremena u kojem smo stvorili dosta prilika, ali nismo uspjelo zabiti. Sad smo u teškoj situaciji, ali što je tu je”, rekao je hrvatski reprezentativac nakon utakmice.

“Još je jedna utakmica do kraja, dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Igramo kod kuće gdje smo uvijek pokazali što možemo, ali to ne smije ostati samo na riječima, moramo pokazati na terenu.”

Realu je potrebna pobjeda protiv Borussije Mönchengladbach kako bi izborio plasman u nokaut fazu Lige prvaka.

📊| It’s the sixth start in a row for Luka Modrić (club & country) in only 16 days.

He hasn’t rested for a complete match since the last league game vs Leganes, that’s 21 matches in a row he’s now played for at least 1 minute.

35 years old! #rmalive pic.twitter.com/WLi9JhKfrC

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 1, 2020