SAMO HRVAT JAČI OD NJEGA! Makedonci izgubili, ali ovaj majstor traje

Reprezentacija Austrije je u prvoj utakmici skupine C na Europskom prvenstvu napravila važni korak u borbi za osminu finala s 3:1 protiv Sjeverne Makedonije. Bila je to prva utakmica Makedonaca na velikim natjecanjima, dugo su bili u igri, ali ipak nisu izdržali do kraja.

Nakon prvog poluvremena na semaforu je stajalo 1:1. Za Austrijance je zabio Stefan Lainer, a strijelac za Makedonce bio je Goran Pandev, 37-godišnji legendarni napadač.

Reprezentativci Sjeverne Makedonije posustali su u završnici susreta. Michael Gregoritsch zabio je za 2:1 za Austriju u 78., a Marko Arnautović postavio je završnih 3:1 u 89. minuti.

Makedonska legenda Pandev je s 37 godinom i 321 danom dočekao priliku za nastup na velikom natjecanju, a već u prvom nastupu zabio je povijesni gol za svoju reprezentaciju u njihovoj prvoj utakmici na europskim ili svjetskim prvenstvima.

S tim golom, iskusni makedonski napadač postao je drugi najstariji strijelac u povijesti Eura. Ispred njega je samo Ivica Vastić, Hrvat koji je igrao za Austriju i zabio je za Austrijance s 38 godina i 257 dana na Euru 2008.

37 – Goran Pandev (37 years, 321 days) is the second oldest player ever to score a goal at a European Championship, after Ivica Vastic for Austria in 2008 (38 years, 257 days). Grand. #MKD #EURO2020 #AUTMKD pic.twitter.com/TaMNJDpw1w

— OptaJohan (@OptaJohan) June 13, 2021