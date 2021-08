‘SAMO DA CITY NE OSVOJI LIGU!’, GOVORIO JE PRIJE KOJU GODINU: Sada prelazi upravo kod Građana i to u rekordnom transferu!

Jedan od najbolje upućenih novinara u nogometne tranfere, Fabrizio Romano objavio je kako je samo pitanje vremena kada će Manchester City i službeno objaviti dolazak najnovijeg pojačanja.

Riječ je o Jacku Grealishu, dosadašnjem članu Aston Ville, koji je cijelu karijeru proveo u klubu iz Birminghama. Sjajni Grealish ovog je ljeta nastupao za Englesku reprezentaciju koja je u finalu Eura poražena od Italije.

Jack Grealish has signed his contract until June 2026. He’s gonna be announced as new Manchester City player for £100m from Aston Villa. Paperworks signed yesterday evening between the two clubs. 🔵 #MCFC

Pep Guardiola has already spoken directly with Jack. Here-we-go confirmed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021