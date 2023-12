Samo Bosanac nije nosio traku u duginim bojama, poslao jasnu poruku što misli

Ovaj tjedan Premier liga obilježava tjedan “ponosa” tj. promiču LGBTQ+ kulturu na način da kapetani svih klubova nose trake s duginim bojama što su ujedno i boje pridea.

Trebali su svi nositi, ali odbio je to kapetan Sheffield Uniteda te reprezentativac BiH Anel Ahmedhodžić. Točnije nitko ne zna je li zapravo odbio ili možda uopće nije dobio takvu traku.

Mnogi smatraju da je odbio jer se kosi njegovim svjetonazorima. Pravi razlog se ne zna, ali njegov potez razljutio Otok kojem nije dugo trebalo da ga proglase homofobom.

🇧🇦⚽️| Anel Ahmedhodžić refused to wear the rainbow laces armband in support of LGBT while captaining Sheffield Utd. His manager, Chris Wilder, was unaware he didn’t wear it. pic.twitter.com/aYi7Ek9qXC

